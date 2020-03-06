Alev alev yanan eve vatandaştan hortumla müdahale kamerada - Son Dakika
Son Dakika Güncel Alev alev yanan eve vatandaştan hortumla müdahale kamerada - Son Dakika

Alev alev yanan eve vatandaştan hortumla müdahale kamerada

6 saat önce

Sancaktepe'de bir apartmanın giriş katındaki dairede, şarjda bırakılan telefonun patlamasıyla çıkan yangın paniğe neden oldu.

Sancaktepe'de bir apartmanın giriş katındaki dairede, şarjda bırakılan telefonun patlamasıyla çıkan yangın paniğe neden oldu. Evde bulunanlar kendilerini dışarı attı. Evin penceresinden alev ve dumanın yayıldığı yangına vatandaşlar bahçe hortumuyla su sıkarak müdahale etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sancaktepe Meclis Mahallesinde saat 10.45 sıralarında bir apartmanında giriş katındaki dairede yangın çıktı. Yangının şarjda bırakılan telefonun patlamasından kaynaklandığı iddia edildi. Kısa sürede tüm eve yayılan yangın nedeniyle evin penceresinden dışarı alevler ve yoğun duman yayıldı. Yanan evde bulunanlar kendilerini sokağa attı. İtfaiyeye haber veren vatandaşlar yangına müdahale etmeye çalıştı. Bir vatandaş, bahçe hortumu ile evin içerisine su sıkarak yangını söndürmeye çalıştı. Daha sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangında can kaybı yaşanmazken ev kullanılama hale geldi.

Olay hakkında bilgi veren bir görgü tanığı, "Telefon patlamasından kaynaklanıyor. Bataryası şişmesi sonucu çıktı. Müdahale yaptık ama söndüremedik. İtfaiye geldi söndürdü. Evde eşi ile çocuğu vardı onları da dışarı aldık" dedi.

Apartman dairesinin alev alev yandığı ve vatandaşın yangına bahçe hortumuyla su sıkarak müdahale ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde evin penceresinde alevler ve duman yayılıyor. Vatandaş hortumla su sıkarak yangını söndürmeye çalışıyor.

(İHA)

Alev alev yanan eve vatandaştan hortumla müdahale kamerada

Sancaktepe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 12:40 Kaynak: İHA
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