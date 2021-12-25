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Alev alev yanan evi izleyen vatandaşlar yangını çekebilmek için adeta yarışa girdi - Son Dakika

Alev alev yanan evi izleyen vatandaşlar yangını çekebilmek için adeta yarışa girdi

25.12.2021 23:58
Alev alev yanan evi izleyen vatandaşlar yangını çekebilmek için adeta yarışa girdi

Antalya'da 3 katlı bir apartmanın birinci katındaki daire alevler içinde kaldı. Bina altındaki iş yeri sahibi eşyalarını kurtarmaya çalışırken, çevredeki kalabalığın ise olan biteni izlemesi dikkat çekti. Bazı vatandaşlar cep telefonuyla yangını çekmek için yarışa girdi.

Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi 15 Temmuz Şehitler Caddesi üzerinde yer alan 3 katlı apartmanın birinci katında henüz bilinmeyen nedenle saat 21.30 sıralarında yangın çıktı. Birinci kattan alev ve duman yükseldiğini görenler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla beraber yangın bölgesine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

YANAN EV ALEVLERE TESLİM OLDU, VATANDAŞLAR İZLEME YARIŞINA GİRDİ

ALEVLER KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürürken, ev içerisinde kimse olup olmadığını kontrol etti. Dumandan etkilenen adı öğrenilemeyen ev sahibi kadın sağlık görevlileri ambulansa alarak oksijen desteği sağladı. İtfaiye ekipleri, yangını 30 dakikalık çalışma sonunda söndürdü.

YANAN EV ALEVLERE TESLİM OLDU, VATANDAŞLAR İZLEME YARIŞINA GİRDİ

İTFAİYE ERİ DÜŞME TEHLİKESİ YAŞADI

Yangını söndürmek için bölgeye gelen bir itfaiye eri balkona dayadığı merdivenle yukarıya çıkmaya çalışırken düşme tehlikesi geçirdi. Arkadaşlarının düşeceğini fark eden 2 itfaiye eri hemen merdiveni tutarken, merdiven üzerinde bulunan itfaiye eri de aşağıya indi. Ayrıca, itfaiye aracı üzerindeki merdivene çıkan başka bir itfaiye eri de burada düşme tehlikesi yaşadı.

YANAN EV ALEVLERE TESLİM OLDU, VATANDAŞLAR İZLEME YARIŞINA GİRDİ

VATANDAŞLAR SEYRETME YARIŞINA GİRDİ

Birinci katı saran alevleri gören vatandaşlar yangın bölgesine gelirken, yangını seyretme yarışına girdi. Bazı vatandaşların telefonlarla yangını kayıt altına aldığı görüldü. Yangında binada yaşayan bazı vatandaşların da panikle balkona çıktığı dikkat çekti.

İtfaiye ve polis ekipleri yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlattı.

YANAN EV ALEVLERE TESLİM OLDU, VATANDAŞLAR İZLEME YARIŞINA GİRDİ
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Alarko Eğitim Kültür Vakfı, İtfaiye, Yangın, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Alev alev yanan evi izleyen vatandaşlar yangını çekebilmek için adeta yarışa girdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Alev alev yanan evi izleyen vatandaşlar yangını çekebilmek için adeta yarışa girdi - Son Dakika
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