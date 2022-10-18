KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, Yaksel Efendioğlu teknesinin elektrik aksamından dumanların yükseldiğini görünce kıyıya yanaştı. Fiber tekne alev alev yanarken, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın saat 13.00 sıralarında, Darıca Balyanoz koyunda meydana geldi. Yüksel Efendioğlu, 'Togan' isimli fiber teknesiyle denize açılırken, teknenin elektrik aksamından dumanlar yükseldiğini gördü. Efendioğlu, tekneyi iskelenin yanına yanaştırarak, karaya çıkıp itfaiyeye haber verdi. Bu sırada tekneden yükselen dumanlar gökyüzünü kapladı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan tekneyi söndürdü. Yangın nedeniyle küle dönen tekne kullanılamaz hale geldi.
Son Dakika › Güncel › ALEV ALEV YANAN FİBER TEKNE KÜLE DÖNDÜ - Son Dakika