Alev alev yanan kamyonetini çaresizce izledi - Son Dakika
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Alev alev yanan kamyonetini çaresizce izledi

18.05.2022 11:56
Alev alev yanan kamyonetini çaresizce izledi

Antalya'da alev alan kamyonet sürücüsü çaresizce yanan aracını izledi.

Antalya'da alev alan kamyonet sürücüsü çaresizce yanan aracını izledi.

Olay, Serik ilçesinde D400 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Zeki Karadeli idaresindeki 07 MBT 82 plakalı kamyoneti ile seyir halindeyken, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı araçta yangın çıktı. Sürücü Karadeli güçlükle kamyoneti durdurarak araçtan inmeyi başardı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücü Karadeli çaresizce yanan aracı izledi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu alevler kontrol altına alınırken, kamyonet kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni itfaiye ekipleri tarafından yapılacak detaylı incelemenin ardından kesinlik kazanacak.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA

Alev alev yanan kamyonetini çaresizce izledi
Alev alev yanan kamyonetini çaresizce izledi
Alev alev yanan kamyonetini çaresizce izledi
Alev alev yanan kamyonetini çaresizce izledi

YORUMLAR
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SEYİR HALİNDEKİ KAMYONET YANDI SEYİR HALİNDEKİ KAMYONET YANDI Antalya'da seyir halindeyken alev alan kamyonet kullanılamaz hale geldi Antalya'da seyir halindeyken alev alan kamyonet kullanılamaz hale geldi
Kaynak: İHA

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Kamyonet, İtfaiye, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alev alev yanan kamyonetini çaresizce izledi - Son Dakika


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