Son dakika haberleri | Alev alev yanan karoserler itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri | Alev alev yanan karoserler itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü

30.03.2022 00:25

Son dakika haberler: Alev alev yanan karoserler itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü Sakarya'nın Arifiye ilçesinde araç kasa üretimi yapan firmada bulunan karoserler alev alev yandı.

Alev alev yanan karoserler itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü

SAKARYA - Sakarya'nın Arifiye ilçesinde araç kasa üretimi yapan firmada bulunan karoserler alev alev yandı. İtfaiye müdahalesiyle söndürülen yangında maddi hasar meydana geldi.

Yangın, Hanlıköy Mahallesi Eskişehir Caddesi üzerinde M.Z.'ye ait araç kasa üretimi yapan tesiste meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tesiste bulunan karoserlerde henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonrasında yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Konuya ilişkin inceleme başlatılırken birçok karoser kullanılamaz hale geldi.

Son dakika haberleri | Alev alev yanan karoserler itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü
Son dakika haberleri | Alev alev yanan karoserler itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü
Son dakika haberleri | Alev alev yanan karoserler itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü

YORUMLAR
500
Alev alev yanan dairenin çatıda mahsur kalan 3 kişi böyle kurtarıldı Alev alev yanan dairenin çatıda mahsur kalan 3 kişi böyle kurtarıldı Alev alev yanan otomobil kullanılamaz hale geldi Alev alev yanan otomobil kullanılamaz hale geldi

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Alev alev yanan karoserler itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü - Son Dakika


Son Dakika
00:31 Motorine 1 lira 55 kuruşluk indirim geldi
00:30 Messi ve Ronaldo futbol tarihine adlarını altın harflerle yazdırdı! Turnuvaya 5. kez katıldılar
00:12 Bakan Özer, öğretmen adaylarına duyurdu: 2021 KPSS ataması olacak
00:10 Portekiz, sahasında Kuzey Makedonya'yı 2-0 mağlup etti! Yeni bir rekor kırıldı
23:51 Ünlü psikolog Esra Ezmeci'ye gelen itiraf şaşırttı: Kocamın erkeklerle cinsel görüntülerini gördüm
23:45 A Milli Takım, İtalya'ya 3-2 mağlup oldu
23:22 Zelenski, İstanbul'daki barış görüşmeleri hakkında konuştu: Güvenmemiz için herhangi bir nedenimiz yok
23:14 Günler sonra cesedi kıyıya vuran Şeyma Demir ve erkek arkadaşının kaçırıldığı otomobilin görüntüleri ortaya çıktı
23:05 Altay Bayındır'ın İtalya maçındaki hatası, eleştiri oklarının hedefi oldu
22:48 Kanadalı rap şarkıcısı Neeq, A Milli Takım'ın yıldızı Hande Baladın için şarkı yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2022 01:05:12. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Alev alev yanan karoserler itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement