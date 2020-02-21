Alev alev yanan LPG'li otomobil küle döndü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Alev alev yanan LPG'li otomobil küle döndü - Son Dakika

Alev alev yanan LPG'li otomobil küle döndü

6 saat önce

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde seyir halinde dumanların yükseldiği LPG'li otomobil alev alev yandı.

Alev alev yanan LPG'li otomobil küle döndü, System.String[]

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde seyir halinde dumanların yükseldiği LPG'li otomobil alev alev yandı. Sürücüsün son anda çıktığı otomobil, tamamen yanarak küle döndü.

Yangın sabah saatlerinde Körfez D-100 yan yol 95 Evler mevki'inde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mehmet N.İ. idaresindeki 41 ACS 006 plakalı otomobil, akaryakıt istasyonundan yakıt aldıktan sonra D-100 karayolunda seyir haline geçti. Bir süre ilerleyen otomobilden dumanlar çıktığını gören sürücü, 95 Evler köprülü kavşağında aracını durdurarak hızla dışarı çıktı. Sürücünün dışarı çıkması sonrası alev alan otomobil yanmaya başladı. Sürücünün haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlerin sardığı otomobili söndürmek için çalışma başlattı. Uzun süren müdahale sonrasında alev alev yanan otomobil söndürüldü. Tamamen yanan otomobil küle dönerken olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

Kocaeli, Körfez, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 12:40 Kaynak: İHA
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