Son Dakika Haberleri: Alev Alev Yanan Midibüs Kamerada

Alev Alev Yanan Midibüs Kamerada

55 dakika önce

İstanbul Bahçelievler'de park halindeki bir midibüs bilinmeyen bir neden sonrası alev alev yandı.

İstanbul Bahçelievler'de park halindeki bir midibüs bilinmeyen bir neden sonrası alev alev yandı. Alevlere teslim olan midibüs kullanılmaz hale geldi Edinilen bilgiye göre, Bahçelievler Merkez Mahallesi Efe Sokak'ta bulunan 34 BG 4639 plakalı park halindeki midibüs, henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Alevlere teslim olan ve cayır cayır yanan midibüs bazı vatandaşların da cep telefonu kamerasına yansıdı. Görgü tanıklarından Hüseyin Gürbüz, "Belediye temizlik işlerinde bölge amiriyim şoförümüz buradan geçerken anons etti bir aracın yandığına dair. Belediyeden yardım alarak İtfaiye ekiplerini çağırdık bir otobüsün yandığını gördük. İtfaiye geldi müdahale etti yangını sündürdü. Neden kaynaklandığına dair bir bilgi yok. Şoför geçerken patlama olduğunu bana bildirdi" dedi. Yangın nedeniyle araç, kullanılamaz hale gelirken polis ekipleri de olay yerinde bir süre inceleme yaptı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 12:11 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


35 Saniyede 2 Bin Lira Çalan Hırsız Kamerada Suriyeli İnşaat İşçisinden Seyyar Satıcıyı Hayatta Tutan Hamle

Kırşehir'de Afgan Uyruklu Kadın Evinde Boğazı Kesilmiş Halde Bulundu Hortumda Kaybolan Buse'yi Aramaya Çalışan Vatandaş da Sel Sularına Kapıldı! Dehşet Anları Kamerada
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.1.2019 13:06:44. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Alev Alev Yanan Midibüs Kamerada
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]