Son Dakika Haberleri: Alev alev yanan otobüsten geriye iskelet kaldı
Son Dakika 3. Sayfa Alev alev yanan otobüsten geriye iskelet kaldı

Alev alev yanan otobüsten geriye iskelet kaldı

6 saat önce

Alev alev yanan otobüsten geriye iskelet kaldıKIRIKKALE - Ankara-Kırıkkale kara yolu üzerinde seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı.

Alev alev yanan otobüsten geriye iskelet kaldı

KIRIKKALE - Ankara- Kırıkkale kara yolu üzerinde seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Yangın, Kırıkkale-Ankara D-200 kara yolu üzerindeki Elmadağ ilçesinin Kayadibi Mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Sivas'a yolcu taşıyan otobüsün motor bölümü birden alev aldı. Şoför, otobüsü durdurarak 12 yolcunun güvenli alana geçmesini sağladı. Olay yerine kısa sürede gelen Yahşihan Belediyesi İtfaiye ekipleri yanan otobüse müdahale etti. Ölü ve yaralananın olmadığı yangında büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Küle dönen otobüsten geriye sadece iskelet kaldı. Otobüs yangını bir vatandaş tarafından cep telefonu ile anbean görüntülendi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Alev alev yanan otobüsten geriye iskelet kaldı

Kırıkkale, Ankara, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 01:32 Kaynak: İHA
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