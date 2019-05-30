Son Dakika Haberleri: Alev alev yanan otomobil küle döndü
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Alev alev yanan otomobil küle döndü

1 saat önce

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde alevlere teslim olan otomobil kullanılmaz hale geldi.

Alev alev yanan otomobil küle döndü, System.String[]
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde alevlere teslim olan otomobil kullanılmaz hale geldi.

Olay, Kocaeli'nin Gölcük ilçesi İrşadiye Mahallesi Erikli Tepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Selami G. idaresindeki 06 BB 0969 plakalı otomobil, seyir halindeyken bir anda motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Aracı durduran Selami G. dumanların yerini alevlere bıraktığını görünce durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlerin sardığı otomobile müdahale etmek için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapışan müdahale ile alevler kısa süre sonra kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda yaralanan yada dumandan etkilenen olmazken, otomobil kullanılamaz hale geldi. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 12:39 Kaynak: İHA
Gölcük, Kocaeli, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Küçük kızı altına alarak metrelerce sürükledi, arkasına bile bakmadan kaçtı! Karısını aldatan adamın arabanın üstünde çıplak gezme cezası kamerada! Polisin dur ihtarına uymayan şüpheliler ortalığı birbirine kattı 19 yaşındaki gencin feci sonu!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.5.2019 01:58:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Alev alev yanan otomobil küle döndü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]