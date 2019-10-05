Son Dakika Haberleri: Alev alev yanan otomobilden son anda kurtuldular
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Alev alev yanan otomobilden son anda kurtuldular

59 dakika önce

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobilde bulunan 5 kişi son anda yanmaktan kurtuldu.

Alev alev yanan otomobilden son anda kurtuldular, System.String[]

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobilde bulunan 5 kişi son anda yanmaktan kurtuldu.

Olay, Akçadağ ilçesine bağlı Levent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, K.L. idaresinde plakası öğrenilemeyen içerisinde sürücü ile birlikte 5 kişinin bulunduğu otomobil Levent Vadisi-Seyir Terası mevkiine seyir halindeyken bilinmeyen nedenle motor kısmından alev aldı. Araç sürücüsü otomobili durdurarak araçta bulunan 4 kişi ile birlikte kendilerini son anda dışarı attı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, otomobil ise kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(Hasan Eryılmaz/İHA)

Malatya, Akçadağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 11:55 Kaynak: İHA
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