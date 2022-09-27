Yangın, D-100 karayolunun Kuruçay mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine giden, İsmail Tarım idaresindeki 14 AAE 228 plakalı otomobilin motor kısmında seyir halinde olduğu sırada yangın çıktı. Yangını fark eden yaşlı çift araçtan inmeyi başardı. Yükselen alevleri gören vatandaşlar, yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale etti. Ancak araçtaki yangın sönmedi. Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangında araç tamamen kullanılamaz hale gelirken, yaşlı çift araçlarının yanışını çaresizce izledi.

Kaynak: DHA

İtfaiye, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › ALEV ALEV YANAN OTOMOBİLE ÇEVREDEKİLER YANGIN SÖNDÜRME TÜPLERİYLE MÜDAHALE ETTİ - Son Dakika

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