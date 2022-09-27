BOLU'da, seyir halindeki otomobilde çıkan yangına çevredeki vatandaşlar yangın söndürme tüpleriyle müdahale etti. Tamamen yanan araç kullanılamaz hale gelirken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yaşlı çift, araçlarının yanışını çaresizce izledi.
Yangın, D-100 karayolunun Kuruçay mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine giden, İsmail Tarım idaresindeki 14 AAE 228 plakalı otomobilin motor kısmında seyir halinde olduğu sırada yangın çıktı. Yangını fark eden yaşlı çift araçtan inmeyi başardı. Yükselen alevleri gören vatandaşlar, yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale etti. Ancak araçtaki yangın sönmedi. Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangında araç tamamen kullanılamaz hale gelirken, yaşlı çift araçlarının yanışını çaresizce izledi.
Son Dakika › Güncel › ALEV ALEV YANAN OTOMOBİLE ÇEVREDEKİLER YANGIN SÖNDÜRME TÜPLERİYLE MÜDAHALE ETTİ - Son Dakika