Alev Alev Yanan Otomobili Hortum ve Kovalarla Söndürdüler
43 dakika önce
Bursa'da park halindeyken yanan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.
Bursa
'da park halindeyken yanan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi. Sokakta bulunan vatandaşlar alevlerin eve sıçramasını engellemek için yangına kovalar ve hortumlarla müdahale etti.
Olay, saat 04.00 sıralarında merkez Osmangazi
ilçesi Fatih Mahallesi
Kanarya Sokak'ta meydana geldi. Gökhan Kutlu'ya ait 16 EC 705 plakalı hafif ticari araç, park halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Motor kısmından çıkan alevleri gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. O sırada, Kutlu ve komşuları alevlerin eve sıçramasını engellemek için evlerden hortumla ve kovalarla su taşıyarak yangına müdahale etti. İtfaiye
ekiplerinin gelmesi ve yaklaşık 1 saat süren çalışmasının ardından yangın tamamen söndürdü. Yangın sonucu araç kullanılamaz hale geldi. Polis
ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 08:04 Kaynak: DHA
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