Alev alev yanan samanlar geceyi aydınlattı - Son Dakika
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Alev alev yanan samanlar geceyi aydınlattı

10.10.2022 11:54
Alev alev yanan samanlar geceyi aydınlattı

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde bir samanlıkta henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında binlerce balya saman alev alev yandı.

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde bir samanlıkta henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında binlerce balya saman alev alev yandı.

Yangın, Sarayköy ilçesine bağlı Kumluca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Erdoğan Şahin'e ait bir samanlıkta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların hızlıca yükseldiğini gören mahalle sakinleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

Dumanın alevlere yerini teslim ettiği yangın, adeta geceyi gündüze çevirdi. Bölgeye gelen çok sayıda itfaiye ekibi, hızlıca yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin zamana karşı yarıştığı yangın, uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı. Yangını hem itfaiye hem de iş makineleriyle söndürülmesinden sonra soğutma çalışmaları sabaha kadar devam etti.

Öte yandan yangın sonucu samanlıkta yaklaşık 20 tona yakın balya kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

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Kaynak: İHA

Sarayköy, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alev alev yanan samanlar geceyi aydınlattı - Son Dakika

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