Alev alev yanan tanker kamerada - Son Dakika

Alev alev yanan tanker kamerada

Alev alev yanan tanker kamerada Bursa'da alev alev yanan tanker, korku dolu anlar yaşattı.

Alev alev yanan tanker kamerada

BURSA - Bursa'da alev alev yanan tanker, korku dolu anlar yaşattı. Ateş topuna dönen tanker kullanılmaz hale gelirken, ölen veya yaralanan olmadı.

Olay, Bursa- İzmir karayolu Karacabey ilçesi sınırlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki tankerden, henüz belirlenemeyen sebepten dolayı alevler yükselmeye başladı. Kısa sürede tankerin kabin kısmını saran alevlerden, korku dolu anlar yaşattı. Sürücüsü tarafından yolun kenarına çekilen tanker, diğer kamyon ve tır sürücülerinin yardımına rağmen söndürülemedi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin söndürdüğü tanker, kullanılmaz hale geldi. Yolun tek şeride düştüğü yolda uzun kuyruklar oluşurken, geçen arabalar temkinli bir şekilde yoluna devam etti. Alev topuna dönen tanker, vatandaşlar tarafından da saniye saniye kaydedildi.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Alev alev yanan tanker kamerada

Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.07.2020 09:53

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Alev alev yanan tanker kamerada - Son Dakika
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