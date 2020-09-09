Alev alev yanan tarihi bina küle döndü - Son Dakika

Alev alev yanan tarihi bina küle döndü

BARTIN - Bartın'da sabaha karşı çıkan yangında 3 katlı tarihi ahşap bina alevlere teslim oldu.

Edinilen bilgiye göre yangın sabaha karşı 04: 30 sıralarında başladı. Merkeze bağlı Kırtepe Mahallesi Tosunoğlu sokakta yer alan 3 katlı tarihi ahşap binada çıkan alevler bir anda büyüdü. Alevleri fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bartın Belediyesine bağlı İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince müdahale edilen yangın uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınarak söndürülebildi. Yanan ahşap bina yangın nedeniyle küle dönüp kullanılamaz hale geldi.

Yangın söndürme çalışmalarının ardından itfaiye ekiplerince soğutma çalışması başlatıldı. Yanan binanın boş olduğu ve kimsenin oturmadığı öğrenildi.