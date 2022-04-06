Alev alev yanan tek katlı ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Alev alev yanan tek katlı ev kullanılamaz hale geldi

06.04.2022 11:00
Alev alev yanan tek katlı ev kullanılamaz hale geldi

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde tek katlı ev alev alev yandı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde tek katlı ev alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, İnönü Mahallesi 7091 Sokak'ta bulunan tek katlı evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.T.'ye ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Durumu fark eden M.T.'nin oğlu Y.T., 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarla olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saat süren müdahale sonrasında yangını diğer evlere sıçramadan söndürdü. Ev ise kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Alev alev yanan tek katlı ev kullanılamaz hale geldi
Alev alev yanan tek katlı ev kullanılamaz hale geldi
Alev alev yanan tek katlı ev kullanılamaz hale geldi
Alev alev yanan tek katlı ev kullanılamaz hale geldi
Alev alev yanan tek katlı ev kullanılamaz hale geldi

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Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Sakarya, İtfaiye, Akyazı, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Alev alev yanan tek katlı ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika


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