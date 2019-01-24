Son Dakika Haberleri: Alev Alev Yanan Tır, Geceyi Aydınlattı

Alev Alev Yanan Tır, Geceyi Aydınlattı

1 saat önce

Avcılar'da bulunan bir tır parkı içerisinde sabah erken saatlerde alev alev yanan tır kabini, karanlığı adeta aydınlığa çevirdi.

Alev Alev Yanan Tır, Geceyi Aydınlattı, System.String[]
Avcılar'da bulunan bir tır parkı içerisinde sabah erken saatlerde alev alev yanan tır kabini, karanlığı adeta aydınlığa çevirdi.

Yangın, Cihangir Mahallesi'nde bulunan bir tır parkı içerisinde meydana geldi. Bir tır kabini, henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Alev topuna dönen tır kabini sabahın ilk ışıklarında etrafı aydınlattı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, ekiplerin yangının çıkış nedenini araştırma çalışmaları devam ediyor. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 08:23 Kaynak: İHA

Sabah, Avcılar, 3. Sayfa
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