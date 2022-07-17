Alev alev yanan tur minibüsü için mahalleli seferber oldu

Antalya'da seyir halindeyken alev alan tur minibüsü mahalle arasında alev alev yandı. Kısa sürede büyüyen yangın çevredeki apartman sakinlerine korkulu anlar yaşattı. 100 metre ilerledikten sonra alev alan minibüsün sürücüsü araçtan kendini dışarı atarken, araç kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 16.10 sırasında Muratpaşa ilçesi Yenigün Mahallesi'nde seyir halindeki turizm taşımacılığında kullanılan bir minibüste çıktı. Sinan R. (28) 07 EVG 43 plakalı minibüsüyle evinin otoparkından çıktıktan yaklaşık 100 metre sonra aracın ön bölümünden yoğun dumanlar yükselmeye başladı. Minibüsü kenara çekip aşağı inen Sinan R., durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangın tüpünü alan bir vatandaş aracın ön bölümüne yoğun şekilde müdahale etse de başarılı olamadı. Bu sırada dumanların yükseldiği bölüm alevlere teslim oldu ve yangın minibüsün içine sıçradı. Çevre binaları da tehdit eden yangında itfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen minibüsün iç kısmı ve motor bölümü tamamen yandı. Vatandaşlar yangını endişeli gözlerle izledi. Minibüs kullanılamaz hale gelirken, maddi hasarın yaklaşık 400 bin TL'yi bulduğu öğrenildi. Minibüsün şoförü Sinan R. büyük üzüntü yaşadı. Aracın bulunduğu sokak girişinin ise esnaf tarafından sandalyelerle kapatıldığı görüldü. Minibüste yangının başladığı ve vatandaşların yangın söndürme tüpüyle müdahale ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangına tanık olan Tahir Rasat, "Yoldan geçiyordum, biranda araçtan dumanlar yükselmeye başladı. Aracın ön bölümü ve içi tamamen yandı. Yoğun ateş ve duman vardı. Vatandaşlar yangın söndürme tüpüyle müdahale etti, itfaiye su sıktı söndürdü. İtfaiye çok hızlı geldi" dedi.

Polis ve itfaiye ekiplerinin yangınla ilgili incelemeleri devam ediyor. - ANTALYA