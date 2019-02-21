Son Dakika Haberleri: Alev Alev Yanan Vidanjör Bomba Gibi Patladı

Alev Alev Yanan Vidanjör Bomba Gibi Patladı

1 saat önce

Adıyaman Belediyesine ait vidanjör çalışırken alev alev yandı.

Alev Alev Yanan Vidanjör Bomba Gibi Patladı, System.String[]
Adıyaman Belediyesine ait vidanjör çalışırken alev alev yandı. Yanan vidanjör bomba gibi patladı.

Yangın, Sümerevler Mahallesi Turgut Özal Caddesi üzerinde meydana geldi. Belediye ekipleri alt yapı ile ilgili soruna müdahale ederken, vidanjör yanmaya başladı. Vidanjörün motor kısmında başlayan yangın bir anda büyüdü.

Alevlerin yükseldiği vidanjörde patlama meydana geldi. Cayır cayır yanan vidanjöre itfaiye ekipleri müdahale etti. İtfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü. Vidanjörde maddi hasar meydana gelirken, yangının elektrik aksamından kaynaklandığı öğrenildi.

Yangınla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 03:37 Kaynak: İHA

Adıyaman, 3. Sayfa
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