Alev Alev Yandı: Onlarca Kedi Telef Oldu
23 dakika önce
Bursa'da metruk bir evde çıkan yangında onlarca kedi telef olurken, vatandaşlar da sokağa döküldü.
Bursa
'da metruk bir evde çıkan yangında onlarca kedi telef olurken, vatandaşlar da sokağa döküldü. Olay, merkez Yıldırım
ilçesi Pınarbaşı Caddesi 3. Uzun Sokak'ta meydana geldi. Mahallede bulunan ve kullanılmayan ahşap bir evde henüz belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı. Kısa sürede bütün evi saran alevler mahalle sakinlerini sokağa döktü. Yangınla ilgili polis ve 110 İtfaiye
ekiplerine ihbarda bulunan vatandaşlar, yanan evin kapısında park edilen araçları kurtarmanın derdine düştü. İhbarla birlikte yangının olduğu yere çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ancak itfaiye ekipleri dar sokak üzerine park eden araçlar yüzünden müdahale etmekte güçlük çekti.
ONLARCA KEDİ TELEF OLDU
Sokağın girişinden yangının olduğu ahşap eve hortum çekmek zorunda kalan itfaiye ekipleri yangını bir süre sonra kontrol altına alırken, yangın sırasında evde herhangi bir canlının olup olmadığı ile ilgili el feneri ile dakikalarca arama yaptı. Yangın söndükten sonra evde inceleme yapan itfaiye erleri çok sayıda kedinin yangından kaçamayarak öldüğünü tespit etti. Olay yerindeki bir vatandaş "İçeride çok sayıda kedi vardı, hiçbiri kaçamadı hepsi içeride kaldı" dedi. Polis
ekipleri çevre güvenliğini alarak evde soğutma çalışması yapan itfaiye erlerine yardımcı oldu. Mahalleli yangının söndürüldüğünden emin olana kadar sokakta bekledi. Bazı vatandaşların evlerinin camlarına çıkıp yanan evi cep telefonlarıyla görüntülemeleri dikkatlerden kaçmadı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 09:51 Kaynak: İHA
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