Denizin ortasında yanan tekne battı, 5 kişi bota binerek kurtuldu - Son Dakika

Denizin ortasında yanan tekne battı, 5 kişi bota binerek kurtuldu

MUĞLA - Bodrum'da 22 metre uzunluğundaki bir tekne alev alev yandı. Teknedeki 5 Kişi bota binerek kurtuldu.

Olay sabah saatlerinde Mazı Mahallesi açıklarında meydana geldi. Mazı açıklarında demirli haldeki 22 metre uzunluğundaki "Frida" isimli motoryatta yangın başladı. Yangın esnasında teknede bulunan 2'si mürettebat 3'ü misafir toplam 5 kişi, teknedeki bota binerek kurtuldu. Alev Alev yanan tekneden çıkan siyah dumanlar, Gökova Körfezi'nin birçok yerinden görüldü. İhbar üzerine Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri yanan motoryata müdahale etti. Tekne yanarak batarken, herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Bottaki 3 kişi, tekne sahibi tarafından deniz uçağı ile denizden alındığı öğrenildi.