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Alev avcıları: "Ağaçların yanışı insanın içini acıtıyor, parçalıyor" - Son Dakika

Alev avcıları: "Ağaçların yanışı insanın içini acıtıyor, parçalıyor"

07.08.2021 22:17

Alev avcıları: "Ağaçların yanışı insanın içini acıtıyor, parçalıyor" "Yeşil vatanı korumak bizim görevimiz" Akdeniz ve Ege'yi kavuran orman yangınlarının söndürülmesinde görev alan orman kahramanı alev avcıları yaşadıkları zorlu anları İHA'ya anlattı.

Alev avcıları: "Ağaçların yanışı insanın içini acıtıyor, parçalıyor"

"Yeşil vatanı korumak bizim görevimiz"

AMASYA - Akdeniz ve Ege'yi kavuran orman yangınlarının söndürülmesinde görev alan orman kahramanı alev avcıları yaşadıkları zorlu anları İHA'ya anlattı. Amasya'dan yangın bölgesine giden yangın işçileri "Yangınlarda herkes sonuna kadar mücadele ediyor. Orman vatandır. Vatanı korumak bizim görevimizdir" dediler.

Önce Mersin ardından Adana'nın üç ilçesindeki yangınlara karşı bir hafta boyunca mücadele eden Amasya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri kente döndü. Yangınların geniş alanda etkili olduğunu belirten yangın işçisi Yasin Melek, "Yangına karadan, havadan müdahale edildi. Söndürene kadar mücadele ettik. Halkta yardım etti. Jandarma ve AFAD ekipleri de bize yardımcı oldu. Sosyal medyada yazılanları gördük. Devlet elinden geleni yaptı. O anı yaşamayan bilmez. Orada herkes sonuna kadar mücadele ediyor" diye konuştu.

"Bu işler sözle anlatılmıyor. Gerçekten o olayı yaşamak, görmek lazım. Ağaçların yanışı insanın içini acıtıyor, parçalıyor" diyen arazöz sürücüsü Ahmet Hakan Kazancı, "Aracımla alevlerin arasından geçtim. Geçemeseydim aracımız yanabilirdi. Belki de ekip arkadaşlarım risk altında olacaktı" şekkinde konuştu.

Diğer sürücü Ali Kırlangıç, "Alevlerin arasında kaldık. Alevler ve dumandan göz gözü görmüyordu. İçinden çıkmayı başardık. Allah bizi korudu" sözleriyle yaşadıklarını paylaştı.

Adeta uyumadan, dinlenmeden üzerlerine gelen alevlerle mücadele ettiklerine değinen Bilal Önder ise "Piknik yaparken ya da ormana yakın alanlardan araçla geçerken sigara izmaritini kesinlikle atmasınlar. Köylülerimiz tarlalarındaki anızları kesinlikle yakmasınlar" uyarısında bulundu.

"Orman vatandır. Vatanı korumak bizim görevimizdir" parolasıyla alev nöbetini sürdüren ekipten Abdullah Tokmak da "7 gün, 24 saat yeşil vatanımızı korumak için mücadele ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Alev avcıları: Ağaçların yanışı insanın içini acıtıyor, parçalıyor
Alev avcıları: Ağaçların yanışı insanın içini acıtıyor, parçalıyor
Alev avcıları: Ağaçların yanışı insanın içini acıtıyor, parçalıyor
Alev avcıları: Ağaçların yanışı insanın içini acıtıyor, parçalıyor

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, İhlas Haber Ajansı, Akdeniz, Ege, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Alev avcıları: 'Ağaçların yanışı insanın içini acıtıyor, parçalıyor' - Son Dakika


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