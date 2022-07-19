"Alev Avcıları" sarıçam ormanlarında 7/24 nöbette - Son Dakika
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"Alev Avcıları" sarıçam ormanlarında 7/24 nöbette

19.07.2022 12:31

Kars'taki sarıçam ormanlarında görevli ekipler, yangınlara hızlı müdahale için 7 gün 24 saat nöbet tutuyor.

Kars'taki sarıçam ormanlarında görevli ekipler, yangınlara hızlı müdahale için 7 gün 24 saat nöbet tutuyor.

Sarıkamış ilçesinden başlayarak bölgedeki geniş bir coğrafyaya uzanan ormanlık alanda görevli personel, yaz döneminde orman yangınlarına karşı teyakkuzda bulunuyor.

Bozayı, vaşak, kurt, tilki gibi yabani hayvanların yaşadığı sarıçam ormanları, Sarıkamış Orman İşletme Müdürlüğü personeli tarafından sıkı korunuyor.

Yüksek noktalardan dürbünle sık sık çevreyi gözetleyen ekipler, zaman zaman da ormanın arasında dolaşarak yangına sebebiyet verecek cisimleri temizliyor.

Erzurum Orman Bölge Müdürü Oktay Ayatay, AA muhabirine, Orman Genel Müdürlüğü olarak ormanları her türlü tehlikeye karşı koruduklarını ve ağaçları geliştirmek için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

"Yangınla mücadele edecek personel alımı yapıldı"

Ormanlarda usulsüz faydalanmalara karşı tedbirler aldıklarını ifade eden Ayatay, "Orman yangınlarına karşı hassas olan bölgelerde tedbirlerimizi aldık. Son iki yıldır yangınla mücadele edecek personel alımı yapıldı. Arazözlerimiz, tüm müdahale araçlarımız hazır, teknik personellerimiz mevcut ve eksik personelimiz yoktur. Olası orman yangınlarına karşı da planladığımız Handere köyü civarında orman yangını havuzu yapıyoruz. Burada ihtiyaç halinde olası yangınlara karşı tedbir amaçlı çalışmamız var." dedi.

Ayatay, vatandaşların ormanlık alanlarda daha hassas ve dikkatli olmasını isteyerek, orman yangınlarının yüzde 90'nının insan kaynaklı olduğuna işaret etti.

Valiliğin aldığı kararla kentte ormanlara giriş ve çıkışların yasakladığını hatırlatan Ayatay, şunları kaydetti:

"Tedbirlerimizi en üst düzeyde alıyoruz. Özellikle orman yangını olması durumunda kısa sürede müdahale etmeyi amaçlıyoruz. Orman yangınlarıyla mücadelede Orman Genel Müdürlüğümüz gerekli hava ve kara desteğini sağlıyor. Onlar için belirlenmiş noktalarda su alınabilir havuz yapacağız. Karakurt Barajı, Bayburt Barajı var, ihtiyaç halinde buralardan su alınarak yangına müdahale edeceğiz. Tedbirleri aldık, personelimiz yangın nöbeti tutuyor, ormanlar kontrol altında ve şu ana kadar bir problem yok."

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Alev Avcıları' sarıçam ormanlarında 7/24 nöbette - Son Dakika

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