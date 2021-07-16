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Alev Aydın'la aşk yaşayan ABD'li şarkıcı Halsey: Çocuğumuz hem Noel'i hem ramazanı yaşayacak - Son Dakika

Alev Aydın'la aşk yaşayan ABD'li şarkıcı Halsey: Çocuğumuz hem Noel'i hem ramazanı yaşayacak

16.07.2021 12:45
Alev Aydın'la aşk yaşayan ABD'li şarkıcı Halsey: Çocuğumuz hem Noel'i hem ramazanı yaşayacak, System.String[]

İlişkinin başlarında ikilemde kaldığını belirten ünlü yıldız "Hayatım hakkında bir film yazıyordu.

İlişkinin başlarında ikilemde kaldığını belirten ünlü yıldız "Hayatım hakkında bir film yazıyordu. Birlikte çok zaman geçirdik. Bir gece halka açık bir yere gittik. Ayrılırken paparazziler ve hayranlar tarafından adeta yutuldum. Omzumun üzerinden geriye baktım ve 'Aman Tanrım, Hoşça kal bile demedim!' diye düşündüm. Arabada oturduğumu ve 'Onu bu çılgınlığın içine sokamayacak kadar çok seviyorum' dediğimi hatırlıyorum. Sonra bana bunların önemli olmadığını söyledi." dedi.

HEM NOEL'İ HEM DE RAMAZANI YAŞAYACAK

Halsey, doğacak bebeği hakkında da şöyle dedi: "Çocuğumuz siyahi bir büyükbaba ile Türk büyükbabaya sahip olacak. Hem Noel'i hem de ramazanı yaşayacak."

KAYINVALİDESİNİN MEZARINI ZİYARET ETMİŞTİ

Türk sevgilisi Alev Aydın'dan hamile olan ünlü şarkıcı Halsey, hiç tanımadığı kayınvalidesinin mezarını ziyaret etti.

Alev Aydın'la aşk yaşayan ABD'li şarkıcı Halsey: Çocuğumuz hem Noel'i hem ramazanı yaşayacak
AYDIN'IN ANNESİNİN MEZARINDA

Anne olmak için gün sayan Halsey, sevgilisi Alev Aydın ile birlikte annesi Kadriye Aydın'ın mezarını ziyaret etti. Aydın, başına bir baş örtüsü örten ve mezar taşının yanında yere oturan sevgilisi Halsey'in fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Alev Aydın'la aşk yaşayan ABD'li şarkıcı Halsey: Çocuğumuz hem Noel'i hem ramazanı yaşayacak
2014 YILINDA HAYATA VEDA ETMİŞ

Mezar taşında Alev Aydın'ın annesi Kadriye Aydın'ın 1959 yılında dünyaya geldiği, 2014 yılında da New York'ta hayata veda ettiği anlaşılıyor.  Kadriye Aydın'ın genç yaşta vefat etmiş olması da dikkat çekti.

Alev Aydın'la aşk yaşayan ABD'li şarkıcı Halsey: Çocuğumuz hem Noel'i hem ramazanı yaşayacak
ANNESİNİN FOTOĞRAFLARINI PAYLAŞIYOR

Alev Aydın, zaman zaman sosyal medya sayfasında annesinin fotoğraflarını paylaşıyor. Bu da Aydın'ın paylaştığı, annesi Kadriye Aydın'ın 20'li yaşlarında çekilen fotoğraflarından biri.

Alev Aydın'la aşk yaşayan ABD'li şarkıcı Halsey: Çocuğumuz hem Noel'i hem ramazanı yaşayacak
YÜRÜYÜŞE ÇIKTILAR

Yakında dünyaya gelecek bebeklerinin heyecanını taşıyan Halsey ile Alev Aydın, geçtiğimiz ay Malibu'da çıktıkları bir yürüyüşte objektiflere takıldı. Maskelerini de eksik etmeyen çifti, birkaç arkadaşları da eşlik etti.

Alev Aydın'la aşk yaşayan ABD'li şarkıcı Halsey: Çocuğumuz hem Noel'i hem ramazanı yaşayacak
KARNI BÜYÜDÜ

Daha önce düşükle sonuçlanan bir hamilelik geçiren Halsey'in karnının giderek büyümesi de dikkatlerden kaçmadı. Ünlü şarkıcı o gün dar bir tayt ve büstiyer giymeyi tercih etmişti. Halsey, kendisini görüntüleyen fotoğrafçılara aldırmadan yürüyüşüne devam etti.

Alev Aydın'la aşk yaşayan ABD'li şarkıcı Halsey: Çocuğumuz hem Noel'i hem ramazanı yaşayacak
'SÜRPRİZ' DİYEREK DUYURDU

Geçtiğimiz yaz Türkiye'ye gelen ve İstanbul başta olmak üzere birçok yeri gezen ünlü şarkıcı Halsey, ilk bebeğine hamile olduğunu duyurdu.26 yaşındaki Halsey, Türk sevgilisi, senaryo yazarı Alev Aydın'dan bir bebek beklediğini bir Instagram paylaşımıyla duyurdu. Gerçek adı Ashley Nicolette Frangipane olan şarkıcı bir dizi fotoğrafını "Sürpriz" mesajıyla birlikte paylaştı.

Alev Aydın'la aşk yaşayan ABD'li şarkıcı Halsey: Çocuğumuz hem Noel'i hem ramazanı yaşayacak
SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Fotoğrafçı Sam Dameshek'in objektifine poz veren Halsey'in bu paylaşımına yorum yapanlar arasında Alev Aydın da vardı. Senaro yazarı Aydın da ünlü şarkıcının bu paylaşımına onu sevdiğini belirten bir yorum yaptı. Aydın, Halsey'in hamileliğini ilan ettiği fotoğrafını kendi Instagram sayfasından da paylaştı.

Alev Aydın'la aşk yaşayan ABD'li şarkıcı Halsey: Çocuğumuz hem Noel'i hem ramazanı yaşayacak
AYDIN DA FOTOĞRAFI PAYLAŞTI

Halsey ile 2019 yılından bu yana birlikte olduğu belirtilen Alev Aydın, Small Shots (2017), Controller and HipMen: Los Angeles (2017 filmlerinin senaristi olarak biliniyor.

Alev Aydın'la aşk yaşayan ABD'li şarkıcı Halsey: Çocuğumuz hem Noel'i hem ramazanı yaşayacak

DÜNYANIN FARKLI YERLERİNDE

Alev Aydın'ın Instagram sayfasında paylaştığı fotoğraflardan, çocukluğunda Suudi Arabistan, New York, Antalya ve Giresun'da bulunduğu anlaşılıyor.

Alev Aydın'la aşk yaşayan ABD'li şarkıcı Halsey: Çocuğumuz hem Noel'i hem ramazanı yaşayacak

YÜZDE 11 TÜRK ÇIKTI

Müzik dünyasında gerçek adı yerine Halsey'i kullanan ünlü şarkıcı, 18 yaşındayken maddi zorluklarla karşılaştı ve müzik onun için para kazanmanın bir yolu oldu. Kısa bir süre önce Türkiye'ye gelen Halsey, yaptırdığı DNA testinde de yüzde 11 Türk çıktığını duyurmuştu. Halsey, bunun ardından bir yandan Türkçe öğrenmeye bir yandan da baklava yapmaya çalıştığını da sosyal medyadan ilan etmişti. Halsey, anne tarafından İtalyan, Macar, İrlandalı ve baba tarafından Afrika-Amerika kökenli.

Alev Aydın'la aşk yaşayan ABD'li şarkıcı Halsey: Çocuğumuz hem Noel'i hem ramazanı yaşayacak

GİRESUN'DAN ÇOCUKLUK POZU

Halsey'in sevgilisi Alev Aydın'ın Giresun'da çekilen bu çocukluk fotoğrafı da Instagram sayfasında yer alıyor.

Alev Aydın'la aşk yaşayan ABD'li şarkıcı Halsey: Çocuğumuz hem Noel'i hem ramazanı yaşayacak

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Halsey, Aydın, Noel, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Alev Aydın'la aşk yaşayan ABD'li şarkıcı Halsey: Çocuğumuz hem Noel'i hem ramazanı yaşayacak - Son Dakika Magazin


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