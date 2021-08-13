Üye Girişi
Alev kahramanları aileleriyle buluştu, duygusal anlar yaşandı - Son Dakika

Alev kahramanları aileleriyle buluştu, duygusal anlar yaşandı

13.08.2021 12:19
Alev kahramanları aileleriyle buluştu, duygusal anlar yaşandı, System.String[]

Orman yangınlarıyla mücadele için yangın bölgelerine giden Kocaelili itfaiyeciler evlerine döndü. İtfaiyeciler, aileleri ve mesai arkadaşları tarafından alkışlarla karşılanırken, buluşmada duygusal anlar yaşandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ülkemizin güney kıyılarında meydana gelen orman yangınlarına müdahale etmek için Antalya ve Muğla illerine gitmişti. 13 gün boyunca zor şartlar altında yangın söndürme çalışmalarına katılan Kocaeli İtfaiyesi ekipleri bölgelerdeki yangınların kontrol atına alınmasıyla birlikte evlerine döndü. 16 itfaiye personelini karşılamak için Kocaeli İtfaiye Amirliğinin önünde düzenlenen törende duygusal anlar yaşandı. Karşılamada aileleri, mesai arkadaşları ile birlikte Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın da bulundu. Alkışlarla karşılanan itfaiyeciler araçtan iner inmez ailelerine koşarak hasret giderdi.

BAŞKAN BÜYÜKAKIN İTFAİYECİLERİ KARŞILADI

Karşılama törenine katılan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, itfaiyecilerin büyük fedakarlık yaptığını belirterek, "Gerçekten onlarla gurur duyuyoruz. Aileleri de gurur duyuyor. Çocuklar babalarını çok özlemişti. Onları sağ salim evlatlarına kavuşturan rabbimize şükrediyoruz. Kazasız belasız buraya geldiler. Oradaki çalışmalara ciddi katkıları oldu. Yangın bölgelerinde mücadele eden itfaiye erlerimiz büyük fedakarlık gösterdi" dedi.

"İTFAİYE ÇALIŞANLARIMIZ, BÜYÜK FEDAKARLIK GÖSTERDİLER"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Yangınlar başladıktan kısa süre sonra bölgeye gönderdik itfaiye ekiplerimizi. İki tane arazöz, bir pikapla 16 kişilik ekibimiz oradaki çalışmalara çok büyük katkılar verdiler. Manavgat'taki yangın kontrol altına alındıktan sonra ekiplerimizi diğer bölgeye naklettik. Oradaki çalışmaları da tamamladıktan sonra bugün yuvalarına döndüler, çocuklarına kavuştular. Yangın bölgesindeki çalışmaları için kendilerine çok teşekkür ediyoruz, gurur duyuyoruz. Çok güçlü bir itfaiye teşkilatımız var. Zaman zaman da bu tür olaylarda diğer illere yardım için kendileri fedakarca gidiyorlar. Günlerdir ailelerinden uzaktalar, büyük fedakarlık gösterdiler. Allah hepsinden razı olsun. Rabbim bir daha bu millete böyle sıkıntılar yaşatmasın" dedi. .

"MÜTHİŞ BİR MÜCADELE VE BİRLİKTELİK VARDI"

Yangın bölgelerinde yoğun bir çalışma gerçekleştirdiklerini ifade eden itfaiye eri Haluk Gülistan, "Öncelikle ben bütün milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim tekrarını yaşatmasın. Şehit olan itfaiyeci kardeşlerimize de Allahtan rahmet diliyorum ailelerine sabır diliyorum. Millet olarak çok büyük bir mücadele verdik. Üstümüze düşen görevi yaptığımıza inanıyorum. Güzel bir ekibe sahibiz. Hem Kocaeli itfaiyesi olarak hem diğer itfaiye ekipleri olarak çok yoğun bir çalışma yaptık. Bundan dolayı çok mutlu ve gururluyum. Çok büyük destek aldık, devlet bütün imkanlarıyla oradaydı, müthiş bir mücadele ve birliktelik vardı" diye konuştu.

"ÇOCUĞUMU ÇOK ÖZLEDİM"

13 günlük süreçte 2 buçuk aylık çocuğunu çok özlediğini ifade eden Gülistan, "Çocuğumu çok özledim daha 2 buçuk aylık. Her gün videolarına baktım. İnternet çekmiyordu bazen, müsait olduğum durumda, yakaladığım zamanlarda onunla yetindim. Önce vatan dedik, Allaha şükür sağ salim de geri döndük. Çok mutluyuz üstümüze düşen görevleri yaptık." şeklinde konuştu.

"ORADA DEĞİŞİK BİR ATMOSFER VARDI"

Zorlu şartlar altında mücadele ettiklerini belirten itfaiye eri Ali Özdemir, "13 gün biz sahadaydık. 11 günümüz Manavgat'ta geçti. İlk gün gece saat 1 buçukta vardığımızda sabaha kadar çalıştık. 30 saat gibi bir süre uykusuz görev yaptık. Orada değişik bir atmosfer vardı. 3-4 saatlik uyku bile bize yetiyordu. Daha sonra Muğla'ya geçtik, Muğla'daki ormanlık alanlara müdahale ettik Allaha şükür kazasız, belasız alnımızın akıyla döndük memleketimize. Eşime çocuğuma kavuştum. Allah bir daha böyle büyük felaketler yaşatmasın ülkemize" ifadelerini kullandı.

"EŞİMLE GURUR DUYUYORUM"

Eşi ve çocuğuyla kavuştuğunda duygulandığını ifade eden Özdemir, "Vakit buldukça çocuğumla görüntülü görüşüyorduk. Eşim söylüyordu, sabahları babam işte diye odaları geziyordu. Tabi duygulanıyor insan. Çocuğumun bana ilk sarılışı, öpüşü başka bir duygu. Bir daha inşallah böyle şeyler yaşamayız. Biz 24-48 çalışıyoruz evden ayrılıyoruz ama bu sefer 13 gün aralıksız ayrıldık." dedi. İtfaiye eri Ali Özdemir'in eşi Şükran Özdemir ise eşiyle gurur duyduğunu belirterek şu sözleri sarf etti; "Ülkemiz adına, vatan için fedakarlık yaptı. Bunun için gurur duyuyoruz. İnşallah bir daha ülke olarak böyle kötü gün görmeyiz, yaşamayız. emekleri için hepsine tek tek teşekkür ediyorum."

İtfaiye, Yangın, Muğla, Mevla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Alev kahramanları aileleriyle buluştu, duygusal anlar yaşandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Siyah-Beyazlılardan Galatasaray'a 'Çukur' dizisi üstünden gönderme: Sen bu işin sonunu düşünmedin mi? 13:37 Siyah-Beyazlılardan Galatasaray'a 'Çukur' dizisi üstünden gönderme: Sen bu işin sonunu düşünmedin mi? Bozkurt'a yerleşeli 20 gün olmuştu! Bulut ailesinin 5 yaşındaki oğulları Emre sele kapıldı 13:25 Bozkurt'a yerleşeli 20 gün olmuştu! Bulut ailesinin 5 yaşındaki oğulları Emre sele kapıldı Kara Kartal, ünlü futbolcu David Luiz'e imza attırıyor! Transferi Benfica'nın hocası duyurdu 13:20 Kara Kartal, ünlü futbolcu David Luiz'e imza attırıyor! Transferi Benfica'nın hocası duyurdu
Final yapacak olan Sen Çal Kapımı'nın çekimleri tamamlandı, oyuncular son set gününde duygusal paylaşımlar yaptı 12:07 Final yapacak olan Sen Çal Kapımı'nın çekimleri tamamlandı, oyuncular son set gününde duygusal paylaşımlar yaptı Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'a yardım malzemesi taşıyan tırda yangın çıktı! Dorsede bulunan jeneratör patladı 11:22 Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'a yardım malzemesi taşıyan tırda yangın çıktı! Dorsede bulunan jeneratör patladı Çocuğuna sigara içirip ölmesi için ilaç vermişti! O anne tahliye edildi 11:02 Çocuğuna sigara içirip ölmesi için ilaç vermişti! O anne tahliye edildi
Asansöre kapılan ve 6 metre yüksekten düşen 2 aylık bebeğin acılı babası konuştu: Kimseye sesimizi duyuramadık 10:34 Asansöre kapılan ve 6 metre yüksekten düşen 2 aylık bebeğin acılı babası konuştu: Kimseye sesimizi duyuramadık Bozkurt'un önceki halinin fotoğrafına bakıldığında sel sularının 3 kat yükseldiği anlaşılıyor 10:03 Bozkurt'un önceki halinin fotoğrafına bakıldığında sel sularının 3 kat yükseldiği anlaşılıyor

Son Dakika Haberleri
13:56 Sarı-lacivertli takıma gideceği konuşulan Sörloth'tan kafa karıştıran Trabzonspor paylaşımı
13:37 Siyah-Beyazlılardan Galatasaray'a 'Çukur' dizisi üstünden gönderme: Sen bu işin sonunu düşünmedin mi?
13:34 Sel baskınları sonrası fena patladı! Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu: Dere içine apartman dik sonra iklim krizi
13:22 Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta talihsiz kadın yaşadıklarını anlattı: Sevdiklerimiz el sallayarak gittiler
13:20 Kara Kartal, ünlü futbolcu David Luiz'e imza attırıyor! Transferi Benfica'nın hocası duyurdu
12:07 Final yapacak olan Sen Çal Kapımı'nın çekimleri tamamlandı, oyuncular son set gününde duygusal paylaşımlar yaptı
12:00 Süper Lig'de ilk maç bu akşam Beşiktaş-Rize arasında olacak! Görevli hakem ekibi belli oldu
11:58 Bir dönem Guinness rekorlar kitabına giren Türkiye'nin en kısa boylu kadını, köyüne yol istedi
11:40 Tur atlaması eleştirilerden kurtulmasını sağlamadı! Serdar Ali Çelikler ve Levent Tüzemen'den, sert Galatasaray yorumu
11:20 Güntekin Onay'dan Roma maçı için Trabzonspor'a uyarı
Sarı-lacivertli takıma gideceği konuşulan Sörloth'tan kafa karıştıran Trabzonspor paylaşımı Sarı-lacivertli takıma gideceği konuşulan Sörloth'tan kafa karıştıran Trabzonspor paylaşımı         
13:57
Sel baskınları sonrası fena patladı! Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu: Dere içine apartman dik sonra iklim krizi Sel baskınları sonrası fena patladı! Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu: Dere içine apartman dik sonra iklim krizi         
13:34
Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta talihsiz kadın yaşadıklarını anlattı: Sevdiklerimiz el sallayarak gittiler Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta talihsiz kadın yaşadıklarını anlattı: Sevdiklerimiz el sallayarak gittiler         
13:22
28 bıçak darbesi 'canavarca hisle öldürme' sayılmadı! Gerekçe, cinayet sırasında sadece bıçak kullanılması 28 bıçak darbesi 'canavarca hisle öldürme' sayılmadı! Gerekçe, cinayet sırasında sadece bıçak kullanılması         
13:17
Bir dönem Guinness rekorlar kitabına giren Türkiye'nin en kısa boylu kadını, köyüne yol istedi Bir dönem Guinness rekorlar kitabına giren Türkiye'nin en kısa boylu kadını, köyüne yol istedi         
11:59
Güntekin Onay'dan Roma maçı için Trabzonspor'a uyarı Güntekin Onay'dan Roma maçı için Trabzonspor'a uyarı         
11:20
Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu ile rol arkadaşının sarmaş dolaş görüntüsü hakkında sessizliğini bozdu Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu ile rol arkadaşının sarmaş dolaş görüntüsü hakkında sessizliğini bozdu         
10:48
31 yıllık dava bitti! Shell, Nijerya'daki Ogoni halkına 110 milyon dolar tazminat ödeyecek 31 yıllık dava bitti! Shell, Nijerya'daki Ogoni halkına 110 milyon dolar tazminat ödeyecek         
10:25
MetroPoll'un göçmen anketinden şaşırtan sonuç! AK Parti ve MHP'liler 'sınırlar tamamen kapatılmalı' cevabı verdi MetroPoll'un göçmen anketinden şaşırtan sonuç! AK Parti ve MHP'liler 'sınırlar tamamen kapatılmalı' cevabı verdi         
09:48
Ünlü şarkıcı Hadise, yeni sevgilisi Mehmet Dinçerler ile el ele görüntülendi Ünlü şarkıcı Hadise, yeni sevgilisi Mehmet Dinçerler ile el ele görüntülendi         
09:31
Selin vurduğu Bozkurt'ta sığındığı arabanın içinde video çeken kadından acı sesleniş: Lütfen sesimizi duyun Selin vurduğu Bozkurt'ta sığındığı arabanın içinde video çeken kadından acı sesleniş: Lütfen sesimizi duyun         
08:58
Binek araçlardaki ÖTV matrah değişikliği Resmi Gazete'de yayımlandı! Otomobil satış fiyatlarına indirim olarak yansıyacak Binek araçlardaki ÖTV matrah değişikliği Resmi Gazete'de yayımlandı! Otomobil satış fiyatlarına indirim olarak yansıyacak         
08:45
Son Dakika: Karadeniz'deki sel felaketinin bilançosu ağırlaşıyor! Yaşamını yitirenlerin sayısı 27'ye yükseldi Son Dakika: Karadeniz'deki sel felaketinin bilançosu ağırlaşıyor! Yaşamını yitirenlerin sayısı 27'ye yükseldi         
08:42
Damla Ersubaşı eski eşiyle barıştı mı? Eski eşinin yaptığı paylaşımlar kafaları karıştırdı Damla Ersubaşı eski eşiyle barıştı mı? Eski eşinin yaptığı paylaşımlar kafaları karıştırdı         
00:35
Diyarbakır'da ormanlık alanı yakmaya kalkışan 4 çocuk şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi Diyarbakır'da ormanlık alanı yakmaya kalkışan 4 çocuk şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi         
19:32
DSÖ aylardan beri süren araştırmasının ilk sonuçlarını yayınladı: Koronavirüsü yayan ilk kişi Wuhan'daki laboratuvardan bir çalışan DSÖ aylardan beri süren araştırmasının ilk sonuçlarını yayınladı: Koronavirüsü yayan ilk kişi Wuhan'daki laboratuvardan bir çalışan         
19:06
Ciğerleri patlayan 25 keçi ölüme sürüklendi Ciğerleri patlayan 25 keçi ölüme sürüklendi         
17:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2021 14:03:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Alev kahramanları aileleriyle buluştu, duygusal anlar yaşandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement