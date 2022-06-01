'Alev Savaşçıları' göreve hazır - Son Dakika
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'Alev Savaşçıları' göreve hazır

01.06.2022 09:56

'Alev Savaşçıları' göreve hazırERZURUM Her yıl çıkan orman yangınlarında görev alan Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü'nün işçi ve teknik personeli yangın sezonu öncesi tüm hazırlıklarını tamamladı.

'Alev Savaşçıları' göreve hazır

ERZURUM Her yıl çıkan orman yangınlarında görev alan Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü'nün işçi ve teknik personeli yangın sezonu öncesi tüm hazırlıklarını tamamladı.

Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü, yangın sezonuna hazırlık eğitimi verirken, işletmelerden çoğunluğu da eğitimini tamamladı. Eğitim çalışmalarına yangın işçilerinin yanında, teknik personel, arazözler ve işletme müdürleri katılırken, eğitim alanları askeri kışlayı aratmıyor. Alev savaşçılarına verilen eğitim çalışmalarına Erzurum Orman Bölge Müdürü Oktay Ayatay bizzat katılırken, sahada verilen eğitimler tatbiki olarak da gerçekleştiriliyor.

Ayatay, "Yangın iş başı eğitimlerimizi bugün Iğdır Orman İşletme Müdürlüğümüzde yaptığımız programla tamamladık. Yaptığımız eğitim ve tatbikatlarla bilgilerimizi tazeledik. Varsa eksiklerimiz yerinde gördük ve çözümünü yine yerinde giderdik. Eğitimlerimiz ve tatbikatlarımız oldukça verimli geçti. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu vesile ile orman yangınlarının az hasarla geçmesini temenni ediyorum" dedi. Gerek İşletme müdürlüğü sınırlarındaki mahalle ve köylerde, gerekse yangın gönüllülerine yönelik eğitimlerle yangın sezonuna hazır bir şekilde başlamak için gerekli tüm tedbirler alınmaya devam ediliyor.

2022 yılı iş başı eğitimine katılan personele, orman yangınları ve türleri, orman yangınının davranışını etkileyen faktörler, muhtemel bir yangına karşı hareket kabiliyeti, reaksiyon süresi, kriz ve stres yönetimi, yangın öncesi, yangın esnasında ve yangın sonrasında yapılacak iş ve işlemlerle ilgili orman yangınlarına müdahale, kişisel koruyucu donanım, iş güvenliği, ilk yardım, TİM oluşumu, TİM'in unsurları, ilk müdahale, arazöz ve su ikmal araçlarının aktif hale getirilmesi ve kullanılması, orman yangınlarında kullanılan araç, gereç ve ekipmanlar hakkında bilgiler aktarıldı.

'Alev Savaşçıları' göreve hazır
'Alev Savaşçıları' göreve hazır
'Alev Savaşçıları' göreve hazır
'Alev Savaşçıları' göreve hazır

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Bolu'da çıkan orman yangını söndürüldü Bolu'da çıkan orman yangını söndürüldü
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel 'Alev Savaşçıları' göreve hazır - Son Dakika


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