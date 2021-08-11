Alev savaşçısına sürpriz doğum günü - Son Dakika

Muğla'da 29 Temmuz'da başlayan orman yangınlarında Köyceğiz dışındaki büyük ölçekli yangınlar söndürüldü.

Aydın sınırlarında başlayan, Kavaklıdere ve ardından Menteşe sınırlarına geçen orman yangınında 14 gündür sahada olan ve yeşil vatan için alevlerle savaşan orman yangın söndürme işçileri sönen alanlarda soğutma çalışması yapıyor.

Menteşe Orman İşletme Müdürlüğünde görevli Erdem Güneş, yeni yaşını ormanda soğutma çalışması yaparken kutladı. Mesai arkadaşları tarafından sürpriz doğum günü kutlaması düzenlenen Erdem Güneş'i pastadan ilk lokmayı ise alevlere karşı omuz omuza mücadele verdiği oğlu Mehmet Güneş yedirdi. Erdem Güneş, "Muğla Orman Bölge Müdürlüğü A-90 TOKİ ekibi olarak arkadaşlarla birlikte çalışıyoruz. Takriben 13-14 günden beri yangınlarla yeşil vatanımız için savaşıyoruz. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Arkadaşlar da bu yorgunluğun üzerine moral motivasyon olsun diye yaş günü sürprizi düzenlemişler. Teşekkür ediyorum hepsine. Oğlum da kendi yolumda takriben 12 senedir yaptığım işi yapıyor. Yeni askerden geldi. Onu da eğitmeye çalışıyoruz yeşil vatanımız için. Yeşilimizi koruyalım" dedi.

Erdem Güneş'in oğlu Mehmet Güneş ise "Babam ile birlikte yeşil vatan için omuz omuza savaşıyoruz. Nice mutlu yıllara babacığım" dedi.

Erdem Güneş'in mesai arkadaşı da, "Yeşil vatanın bekçileri olarak ekip arkadaşlarımız ile 15 yıldır bu camianın içindeyiz. Kimi zaman kavga ederiz, kimi zaman oturup muhabbet ediyoruz. Bugün Erdem abinin doğum günü. Ne mutlu bize. Erdem abimiz ile yeşil vatanı korumak için aynı kulvarda koşuyoruz. Yeşil vatan hepimizin. Hep beraber koruyalım" derken Cemil Öker de "Yangın nöbeti tutarken arkadaşımızın doğum gününü kutladık. Nice mutlu yıllara" dedi. - MUĞLA