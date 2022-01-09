Alev topuna döndü! Benzin istasyonunda yakıt alan araç bir anda alev aldı - Son Dakika

Batman kent merkezindeki bir benzinlikte kimliği öğrenilemeyen otomobil sürücüsü, akaryakıt almak için istasyona girdi. Sürücü, akaryakıtını aldıktan sonra aracına binip kontağı çevirmesiyle araç bir anda alev topuna döndü.

CANLARINI SON ANDA KURTARDILAR

Alevler içindeki otomobilin kapısını açarak araçtan inmeyi başaran sürücü ve yanındaki kişi panikle araçtan uzaklaşarak canlarını kurtardı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

VÜCUDUNDA YANIKLAR OLUŞTU

Olay sırasında vücudunda yanıklar oluşan sürücü ve yanındaki kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.