Üye Girişi
Alev topuna döndü! Benzin istasyonunda yakıt alan araç bir anda alev aldı - Son Dakika

Alev topuna döndü! Benzin istasyonunda yakıt alan araç bir anda alev aldı

09.01.2022 20:47

Batman'da bir benzin istasyonunda yakıt alan araç bir anda alev aldı. Saniyeler içinde alev topuna dönen otomobilden son anda inmeyi başaran sürücü ve yanındaki kişinin vücutların bazı bölümlerinde yanıklar oluştu.

Batman kent merkezindeki bir benzinlikte kimliği öğrenilemeyen otomobil sürücüsü, akaryakıt almak için istasyona girdi. Sürücü, akaryakıtını aldıktan sonra aracına binip kontağı çevirmesiyle araç bir anda alev topuna döndü.

CANLARINI SON ANDA KURTARDILAR

Alevler içindeki otomobilin kapısını açarak araçtan inmeyi başaran sürücü ve yanındaki kişi panikle araçtan uzaklaşarak canlarını kurtardı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

VÜCUDUNDA YANIKLAR OLUŞTU

Olay sırasında vücudunda yanıklar oluşan sürücü ve yanındaki kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Alev topuna döndü! Benzin istasyonunda yakıt alan araç bir anda alev aldı
YORUMLAR
500

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Otomobil, Tragger, Batman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Alev topuna döndü! Benzin istasyonunda yakıt alan araç bir anda alev aldı - Son Dakika


Pizzacıyı işkencehane olarak kullandılar! İsviçre'nin ortasında PKK işkencesi Pizzacıyı işkencehane olarak kullandılar! İsviçre'nin ortasında PKK işkencesi         
20:45
İstifa edip memleketine dönmüştü! Eski polis, evinin bahçesinde ölü bulundu İstifa edip memleketine dönmüştü! Eski polis, evinin bahçesinde ölü bulundu         
17:24
Bakan Karaismailoğlu'dan CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na dava! Yolsuzluk yaptığını iddia etmişti Bakan Karaismailoğlu'dan CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na dava! Yolsuzluk yaptığını iddia etmişti         
17:22
Kazakistan'da bilanço: Eylemlerde hayatını yitirenlerin sayısı 164'e çıktı Kazakistan'da bilanço: Eylemlerde hayatını yitirenlerin sayısı 164'e çıktı         
17:20
Konyaspor'un büyüsü bozuldu! Sivas'ta üç puan bıraktı Konyaspor'un büyüsü bozuldu! Sivas'ta üç puan bıraktı         
17:18
Acun'un ilk transferleri Fenerbahçe'den! Hull City, Allahyar ve Zajc'ı kadrosuna kattı Acun'un ilk transferleri Fenerbahçe'den! Hull City, Allahyar ve Zajc'ı kadrosuna kattı         
14:54
Kılıçdaroğlu'nun katıldığı canlı yayına TBMM Başkanı Mustafa Şentop bağlandı! Kılıçdaroğlu'nun katıldığı canlı yayına TBMM Başkanı Mustafa Şentop bağlandı!         
11:45
Kazakistan'da yakalanan protestocular arasında çok sayıda yabancı uyruklu kişi olduğu iddia edildi Kazakistan'da yakalanan protestocular arasında çok sayıda yabancı uyruklu kişi olduğu iddia edildi         
11:39
Ellerinde sopalarla yürüyen Suriyelilerin görüntüsü tepki çekmişti! Valilikten açıklama geldi Ellerinde sopalarla yürüyen Suriyelilerin görüntüsü tepki çekmişti! Valilikten açıklama geldi         
11:38
Şanlıurfa sınırında yaşanmıştı! Hain saldırıda şehit düşen 3 askerin naaşı, törenle memleketlerine gönderildi Şanlıurfa sınırında yaşanmıştı! Hain saldırıda şehit düşen 3 askerin naaşı, törenle memleketlerine gönderildi         
11:36
Dehşet anları! Kucağında ağlayan çocuğunu umursamadan karısına kurşun yağdırdı Dehşet anları! Kucağında ağlayan çocuğunu umursamadan karısına kurşun yağdırdı         
11:33
Bakan Nebati "Çok ses getirecek" sözleriyle duyurmuştu! KDV'yi düşürmek için kollar sıvandı Bakan Nebati "Çok ses getirecek" sözleriyle duyurmuştu! KDV'yi düşürmek için kollar sıvandı         
11:32
Ali Babacan'dan "Zamanında niye konuşmadın?" eleştirilerine cevap: Bir tane bakan çıksın da böyle konuşsun bakayım Ali Babacan'dan "Zamanında niye konuşmadın?" eleştirilerine cevap: Bir tane bakan çıksın da böyle konuşsun bakayım         
11:31
Arda Turan kilolarıyla dünya basınında: Birkaç ekstra kiloyla futbola geri döndü! Arda Turan kilolarıyla dünya basınında: Birkaç ekstra kiloyla futbola geri döndü!         
11:31
Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Akar'dan Kazakistan mesajı: Karışık bilgiler var, pozisyonumuzun netleşmesi için biraz beklememiz lazım Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Akar'dan Kazakistan mesajı: Karışık bilgiler var, pozisyonumuzun netleşmesi için biraz beklememiz lazım         
17:32
Yüzde 120'ye varan elektrik zammı yargıya taşındı! İşte madde madde nedenleri Yüzde 120'ye varan elektrik zammı yargıya taşındı! İşte madde madde nedenleri         
16:22

Son Dakika Haberleri
20:45 Pizzacıyı işkencehane olarak kullandılar! İsviçre'nin ortasında PKK işkencesi
20:30 Araba almayı düşünenlere iyi haber! Otomotiv devi Hyundai, en ucuz modelini Türkiye'ye getiriyor
20:18 Kripto parası olanlar dikkat! Bank of America'dan piyasaları altüst edecek uyarı geldi
20:18 Beşiktaş'ın yeni prensi Emirhan ayakta alkışlandı! Gökhan Gönül'den Emirhan'a ağabey şefkati
19:41 Son Dakika: Türkiye'de 9 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 173 kişi hayatını kaybetti, 61 bin 727 yeni vaka tespit edildi
19:28 Marmaris'te 20 dakika boyunca dolu yağdı! Arabalar ve dükkanlar zarar gördü
19:27 Üniversiteli Sedefnur, misafirliğe gittiği evde 7'nci kattaki pencereden düştü! Evdekiler gözaltında
18:56 Süper Kupa'yı kazanan Beşiktaş, ligin ikinci yarısını Rize maçıyla açıyor! İşte sürpriz ilk 11
18:05 Süper Lig'in Lewandowski'si! Göztepe, Ndiaye'nin şov yaptığı maçta Antalya'ya gol yağdırdı
17:58 Naime'yi özleyenler! Ecem Erkek ve Hasan Can Kaya yeni dizi için kolları sıvadı!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2022 20:53:20. #1.13#
SON DAKİKA: Alev topuna döndü! Benzin istasyonunda yakıt alan araç bir anda alev aldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement