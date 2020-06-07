Alev topuna dönen ahşap bina itfaiye ekiplerince söndürüldü - Son Dakika

Alev topuna dönen ahşap bina itfaiye ekiplerince söndürüldü

-Tarihi ahşap yapı yine yandı

ANTALYA - Antalya'da, iki katlı tarihi ahşap bina yine yandı. Medyum Ömer'in yeri olarak bilinen yerin depo olarak kullanıldığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre yangın sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Balbey Mahallesi Şehit Binbaşı Cengiz Toytunç caddesi üzerindeki, Medyum Ömer'in kullanılmayan tarihi ahşap iş yerinde meydana geldi. Ahşap yapıdan alevlerin çıktığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Daha öncede defalarca yanan ahşap yapı kısa sürede alevlere teslim oldu. Alev topuna dönen iki katlı yapıyı söndürmek için itfaiye büyük çaba sarfetti. İçi tamamen yanan ve yıkılmak üzere olan yapının etrafını polis tehlikeye karşı şeritle kapattı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.