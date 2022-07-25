Edinilen bilgiye göre Bursa Ankara yolu Kestel ilçesi yakınlarında seyir halinde olan otomobil bir anda yanmaya başladı. Alev topuna dönen araç kullanılmaz hale geldi. Araç sahibi küle dönen aracını cep telefonuyla saniye saniye çekti. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri olaya müdahalede bulundu. Kullanılamaz hale gelen otomobilin neden yandığı ise araştırılıyor.

Kaynak: İHA

Tragger, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Alev topuna dönen aracını saniye saniye kayda aldı - Son Dakika

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