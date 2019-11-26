Son Dakika Haberleri: Alev topuna dönen araçtaki patlamalar korkuttu
Son Dakika 3. Sayfa Alev topuna dönen araçtaki patlamalar korkuttu - Son Dakika

Alev topuna dönen araçtaki patlamalar korkuttu

6 saat önce

Antalya'da seyir halindeyken alev alan hafif ticari araç cayır cayır yandı.

Alev topuna dönen araçtaki patlamalar korkuttu, System.String[]

Antalya'da seyir halindeyken alev alan hafif ticari araç cayır cayır yandı. Patlamanın da yaşandığı yangına ilk etapta kimse müdahale edemezken, itfaiye ekipleri tarafından söndürülen aracın sahibi "Araçtan hemen indim itfaiyeyi aradım, gelene kadar yandı bitti kül oldu" dedi.


Olay sabah 09.00'da Muratpaşa ilçesi Antalya Havalimanı yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bora Arat kontrolündeki 06 DP 1690 plakalı hafif ticari aracın motorundan bir anda kokular gelmeye başladı. Kokuyu fark eden sürücü Arat, aracını sağa çekti. Bir anda alevlerin sardığı araç, cayır cayır yanmaya başlarken Arat kendini araçtan dışarı attı. Patlamaların da yaşandığı araca kimse müdahale edemezken, ihbarın ardından olay yerine itfaiye ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, güzergahtan geçen diğer araçların zarar görmemesi için trafiğin güvenli akışını sağlarken, itfaiye ekipleri de yanan araca müdahale ederek söndürdü.


Aracın sürücüsü Bora Arat, "Yolda seyir halindeyken bir anda koku gelmeye başladı. Arabayı sağa çekmemle birlikte alev alması bir oldu. İtfaiyeyi beklerken yandı bitti kül oldu" dedi.


Küle dönen araç soğutma çalışmalarının ardından çekiciyle yoldan kaldırıldı. - ANTALYA

Antalya, Araç, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 10:44 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Genç kız tuvalet ihtiyacı için girdiği inşaatta cinsel istismara uğrayıp gasp edildiğini iddia etti
Irkçılar, Pforzheim Fatihspor kulübünün binasını ateşe verdiler! Rus turistlerin yeni gözdesi belli oldu! Ege Bölgesi'nde rezervasyonlar arttı 'Jigolo yapma' vaadiyle yüzlerce kişiyi dolandıranlar tutuklandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2019 16:49:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Alev topuna dönen araçtaki patlamalar korkuttu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]