Son Dakika Haberleri: Alev Topuna Dönen Araçtan Canını Zor Kurtardı

Alev Topuna Dönen Araçtan Canını Zor Kurtardı

1 saat önce

Bursa'nın Mudanya ilçesinde bir araç seyir halindeyken alev alev yandı.

Alev Topuna Dönen Araçtan Canını Zor Kurtardı, System.String[]
Bursa'nın Mudanya ilçesinde bir araç seyir halindeyken alev alev yandı.

Mudanya istikametinde ilerleyen 34 JB 1570 plakalı araç, Seyirtepe Güzelyalı ayrımında alev aldı. Otomobilinden duman çıktığını diğer araçların uyarmasıyla fark eden sürücü, otomobilini Seyirtepe mevkiinde feribot yolu olarak kullanılan sapağa çekti. Durmasıyla birlikte aracı alevler kaplarken, sürücü son anda kendini dışarı attı. Motor bölümünde başlayan yangın kısa zamanda bütün otomobili sardı. Büyükşehir itfaiyesinin müdahalesiyle söndürülen yangından geriye sadece demir yığını kaldı. Tek teselli sürücüsünün yara almadan kurtulması olurken, yangınla alakalı tahkikat başlatıldı. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 04:18 Kaynak: İHA

Bursa, Mudanya, 3. Sayfa
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