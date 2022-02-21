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Alev topuna dönen araçtan geriye bu görüntü kaldı - Son Dakika

Alev topuna dönen araçtan geriye bu görüntü kaldı

21.02.2022 08:43
Alev topuna dönen araçtan geriye bu görüntü kaldı

Edirne'de hurda araçların bulunduğu alanda çıkan yangında alev topuna dönen araçtan geriye demir yığını kaldı.

Edirne'de hurda araçların bulunduğu alanda çıkan yangında alev topuna dönen araçtan geriye demir yığını kaldı. Alevler diğer araçlara sıçramadan söndürüldü.

Edirne'nin sanayi sitesinde bulunan alanda hurda araçların birinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede alevlerin sardığı hurda bir araç alev topuna döndü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle diğer araçlara sıçramadan söndürülen yangında, bir araçtan geriye sadece demir yığını kaldı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - EDİRNE

Alev topuna dönen araçtan geriye bu görüntü kaldı
Alev topuna dönen araçtan geriye bu görüntü kaldı
Alev topuna dönen araçtan geriye bu görüntü kaldı
Alev topuna dönen araçtan geriye bu görüntü kaldı

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Alev topuna dönen araçtan geriye bu görüntü kaldı Alev topuna dönen araçtan geriye bu görüntü kaldı İki katlı evin çatısı alev alev yandı İki katlı evin çatısı alev alev yandı

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Tragger, Yangın, Edirne, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Alev topuna dönen araçtan geriye bu görüntü kaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Alev topuna dönen araçtan geriye bu görüntü kaldı - Son Dakika
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