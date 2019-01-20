Son Dakika Haberleri: Alev Topuna Dönen Araçtan Son Anda Kurtuldular

Alev Topuna Dönen Araçtan Son Anda Kurtuldular

37 dakika önce

Van'da seyir halindeyken alev alan otomobil hurdaya dönerken, içerisindeki 5 kişi ise yara almadan kurtuldu.

Alev Topuna Dönen Araçtan Son Anda Kurtuldular, System.String[]
Van'da seyir halindeyken alev alan otomobil hurdaya dönerken, içerisindeki 5 kişi ise yara almadan kurtuldu.

Olay, İpekyolu ilçesi Bahçıvan Mahallesi İhsan Sokak üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Abdulkadir Polatoğlu yönetimindeki 80 GP 967 plakalı otomobil, seyir halindeyken aniden alev aldı. Otomobili hemen durduran Abdulkadir Polatoğlu, beraberindeki ailesiyle birlikte kendilerini dışarıya attı. Alev topuna dönen otomobil, kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Araç hurdaya dönerken, 5 kişilik Polatoğlu ailesi de yaşanan olayın şokunu uzun süre üzerlerinden atamadı. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 01:18 Kaynak: İHA

İpekyolu, Van, 3. Sayfa
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