Alev topuna dönen evdeki kadını komşuları son anda kurtardı - Son Dakika

Alev topuna dönen evdeki kadını komşuları son anda kurtardı

01.04.2021 21:50
Alev topuna dönen evdeki kadını komşuları son anda kurtardı, System.String[]

Antalya'da müstakil bir evde çıkan yangında evdeki kadını komşuları son anda kurtardı.

Antalya'da müstakil bir evde çıkan yangında evdeki kadını komşuları son anda kurtardı. Dumandan etkilenen kadın, ambulansla hastaneye kaldırılırken, yangında ev ise küle döndü.

Kepez ilçesi Yavuz Selim Mahallesi 6117 sokak üzerinde içerisinde Güllü Asamaka'nın (37) bulunduğu tek katlı müstakil evde, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri görenler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bu sırada Güllü Asamaka'nın evde olduğunu öğrenen çevredeki komşuları kapıyı kırıp içeriye girdi. Yerde baygın vaziyette bulunan Asamaka, dışarı çıkartıldı. İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alınırken ev küle döndü. Dumandan etkilenen Güllü Asamaka'nın ise hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

"Yerden baygın yatıyordu"

Alevlerden kadını son anda kurtaran Bora Karakeçili, "Alevlerin içinde görünce önce camları kırdım, su hortumu alıp içeriye tuttum. Bayanın yerde yattığını görünce son çare kapıyı kırıp içeri girdim. Sonra sırtlayıp yolun ortasına getirdik" dedi.

Karakeçili'ye yardımcı olan Murat Torun da, "Bayan yerde yatıyordu. Arkadaş çıkarmaya çalışıyordu, ben de gidip yardım ettim. Ambulansı aradık. Baygındı, 'içeride biri var' dedi, sonra araştırdılar ama kimse yokmuş" diye konuştu.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili polisin incelemesi sürüyor. - ANTALYA

Alev topuna dönen evdeki kadını komşuları son anda kurtardı
Alev topuna dönen evdeki kadını komşuları son anda kurtardı
Alev topuna dönen evdeki kadını komşuları son anda kurtardı
Alev topuna dönen evdeki kadını komşuları son anda kurtardı
Alev topuna dönen evdeki kadını komşuları son anda kurtardı
Alev topuna dönen evdeki kadını komşuları son anda kurtardı
Alev topuna dönen evdeki kadını komşuları son anda kurtardı
Alev topuna dönen evdeki kadını komşuları son anda kurtardı
Alev topuna dönen evdeki kadını komşuları son anda kurtardı
Alev topuna dönen evdeki kadını komşuları son anda kurtardı
Alev topuna dönen evdeki kadını komşuları son anda kurtardı
Alev topuna dönen evdeki kadını komşuları son anda kurtardı
Alev topuna dönen evdeki kadını komşuları son anda kurtardı
Alev topuna dönen evdeki kadını komşuları son anda kurtardı
Alev topuna dönen evdeki kadını komşuları son anda kurtardı
Alev topuna dönen evdeki kadını komşuları son anda kurtardı
Alev topuna dönen evdeki kadını komşuları son anda kurtardı
Alev topuna dönen evdeki kadını komşuları son anda kurtardı

Antalya, İtfaiye, Yangın, Güllü, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Alev topuna dönen evdeki kadını komşuları son anda kurtardı - Son Dakika


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