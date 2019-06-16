Son Dakika Haberleri: Alev topuna dönen kamyonet hurdaya döndü
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Alev topuna dönen kamyonet hurdaya döndü

1 saat önce

Bartın'da park halinde alev alan kamyonet hurdaya döndü.

Alev topuna dönen kamyonet hurdaya döndü, System.String[]
Bartın'da park halinde alev alan kamyonet hurdaya döndü.

Edinilen bilgiye olay, Atılım Sanayi Sitesinde meydana geldi. İddiaya göre, Şafak Pala isimli vatandaşa ait 74 BY 593 plakalı kamyonet park halindeyken birden alev aldı. Çevredeki vatandaşların durumu haber vermesinin ardından olay yerine Bartın Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürülürken, kamyonet kullanılamaz hale geldi. Kamyonetin yanışı ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi çevredeki vatandaşlar tarafından an be an kaydedildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatılırken, aracın kazaya karıştığı ve tamirden yeni çıktığı öğrenildi. - BARTIN
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 11:56 Kaynak: İHA
İtfaiye, Bartın, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yıldırım düşmesi sonucu bir ev yanarak kül oldu Kamyonet devrildi, kasasındaki sakatatlar yola saçıldı Freni boşalan cip, bisikleti altına alıp dondurma dolabına çarptı İstanbul'da Sultangazi Haseki Eğitim Araştırma Hastanesinin Çocuk Acil Bölümü karantinaya alındı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.6.2019 01:19:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Alev topuna dönen kamyonet hurdaya döndü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]