Alev topuna dönen kamyonetten geriye demir yığınları kaldı - Son Dakika
Üye Girişi

Alev topuna dönen kamyonetten geriye demir yığınları kaldı

14.03.2022 10:40
Alev topuna dönen kamyonetten geriye demir yığınları kaldı

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde alev topuna dönen kamyonet, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrasında söndürüldü.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde alev topuna dönen kamyonet, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrasında söndürüldü. Meydana gelen yangın sonrasında kamyonetten geriye demir yığınları kaldı.

Edinilen bilgiye göre, Kazımpaşa Mahallesi'nde meydana gelen olayda, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen kamyonet bir anda alev topuna döndü. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, alev topuna dönen kamyonete müdahale ederek söndürdü. Kamyonetten geriye demir yığınları kalırken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

YORUMLAR
500
Şişli'de alevlerin yükseldiği apartmanda korku dolu dakikalar yaşandı Şişli'de alevlerin yükseldiği apartmanda korku dolu dakikalar yaşandı Ataşehir'de işçilerin kaldığı konteyner baraka alevlere teslim oldu Ataşehir'de işçilerin kaldığı konteyner baraka alevlere teslim oldu

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Kamyonet, İtfaiye, Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Alev topuna dönen kamyonetten geriye demir yığınları kaldı - Son Dakika


Son Dakika
10:39 Mahsun Kırmızıgül'ün yasak aşk yaşadığı iddiası! Fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştılar
10:19 Çocukken cinsel istismarına uğradığı kişiyi öldürdü!
10:09 Almanya'nın iki yüzlülüğü! Karabağ'da "Katil" dedikleri Türk SİHA'ları, Ukrayna'da "Umudun silahı" oldu
10:08 Ukrayna Müftüsü Şeyh Said İsmailov, orduya katıldı: Kiev'i savunuyor!
10:05 Yargı'da dün akşam neler oldu? Ceylin ve Ilgaz arasında büyük bir tartışma yaşandı
10:04 Adı Sevgi dizisi son bölümde neler oldu? Elif, Zeynep'i himayesine alıyor
09:50 Teşkilat dizisi dün akşam izleyiciyle buluştu! İşte son bölümde yaşananlar
09:47 Grup kurarak seçime girme hayalleri suya düşüyor! AK Parti ve MHP yeni kanun tasarısını bugün duyuracak!
09:29 Akaryakıt ürünlerine ilk indirim yapıldı! Fiyatları 2 lira 29 kuruş düştü!
09:15 Rusya Instagram'ı engelledi: 60 milyona yakın Rus kullanıcısı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2022 10:46:29. #1.12#
SON DAKİKA: Alev topuna dönen kamyonetten geriye demir yığınları kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement