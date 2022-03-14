Alev topuna dönen kamyonetten geriye demir yığınları kaldı - Son Dakika
Üye Girişi

Alev topuna dönen kamyonetten geriye demir yığınları kaldı

14.03.2022 19:49

Alev topuna dönen kamyonetten geriye demir yığınları kaldı Sakarya'nın Serdivan ilçesinde alev topuna dönen kamyonet, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrasında söndürüldü.

Alev topuna dönen kamyonetten geriye demir yığınları kaldı

SAKARYA - Sakarya'nın Serdivan ilçesinde alev topuna dönen kamyonet, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrasında söndürüldü. Meydana gelen yangın sonrasında kamyonetten geriye demir yığınları kaldı.

Edinilen bilgiye göre, Kazımpaşa Mahallesi'nde meydana gelen olayda, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen kamyonet bir anda alev topuna döndü. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, alev topuna dönen kamyonete müdahale ederek söndürdü. Kamyonetten geriye demir yığınları kalırken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Alev topuna dönen kamyonetten geriye demir yığınları kaldı
Alev topuna dönen kamyonetten geriye demir yığınları kaldı
Alev topuna dönen kamyonetten geriye demir yığınları kaldı

YORUMLAR
500
Alev topuna dönen kamyonetten geriye demir yığınları kaldı Alev topuna dönen kamyonetten geriye demir yığınları kaldı Şişli'de alevlerin yükseldiği apartmanda korku dolu dakikalar yaşandı Şişli'de alevlerin yükseldiği apartmanda korku dolu dakikalar yaşandı

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Kamyonet, Serdivan, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Alev topuna dönen kamyonetten geriye demir yığınları kaldı - Son Dakika


Son Dakika
19:46 Beşiktaş-Galatasaray maçını izlemeye gelen Cenk Tosun transfer iddiaları hakkında konuştu
19:44 Toplantıya Alman gazetecinin sorusu damga vurdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanıtı sert oldu: Biz şu anda 50 tırı Ukrayna'ya gönderdik
19:39 Başkent Kiev'de 2 büyük saldırı gerçekleşti! Ölü ve yaralılar var
19:26 Maç öncesi iddialı açıklamalar geldi! Torrent adeta Beşiktaş'a meydan okudu
19:21 Gelecek Partili Mustafa Gözel, Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayının Ahmet Davutoğlu olduğunu açıkladı
19:18 Beşiktaş teknik direktöründen sürpriz kadro hakkında ilk açıklama: Oynamak istediğini söyledi
19:14 Koyunları köpekler tarafından paramparça edilmişti! Son çare duygulandıran bir notla uyardı
18:58 Sürpriz isimler var! Galatasaray-Beşiktaş maçının ilk 11'leri belli oldu
18:41 Anne ve babalar dikkat! TikTok'taki oyun büyük tehlike saçıyor
14:59 Savaş nedeniyle ihracatçının elinde 5 milyon çift ayakkabı kaldı! İç piyasaya sürülecek!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2022 19:56:21. #1.12#
SON DAKİKA: Alev topuna dönen kamyonetten geriye demir yığınları kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement