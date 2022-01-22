Alev topuna dönen otobüste yanmaktan son anda kurtuldu - Son Dakika

Alev topuna dönen otobüste yanmaktan son anda kurtuldu

Esenyurt'ta park halindeki otobüs alev alev yandı, şoför son anda kurtuldu

İSTANBUL - Esenyurt'ta park halinde bulunan bir otobüs alev topuna döndü. Motor kısmında başlayan yangın kısa sürede tüm otobüsü kaplarken, içeride uyuyan şoför yanmaktan son anda kurtuldu. Güçlükte içeriden çıkartılan otobüs şoförü ise gözyaşlarına hakim olamayarak baygınlık geçirdi.

Olay, 14.00 sıralarında Battalgazi Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Kadir İbaç'a ait park halinde bulunan 39 ABH 796 plakalı otobüsün motor kısmında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, tüm aracı sararken sıcaklığa dayanamayan camlar patladı. Alev topuna dönen otobüsün içinde uyuyan şoför ise çevredeki vatandaşlar tarafından güçlükle kurtarıldı. Aracın alevler içerisinde olduğunu gören şoför göz yaşlarına hakim olamayarak baygınlık geçirirken, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü. Aracın alev topuna döndüğü o anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

"Şoför uyuyordu biz dışarı çıkardık"

Yaşanan olay anlarını anlatan Muhammet Başkan, "Ben burada esnafım. Aracın motor kısmında yangın çıktığını gördüm. O sırada yangın büyüdü ve ben etraftakilere otobüsün arka camını kırmalarını söyledim. Kısa süre sonra da zaten camlar alevlerin etkisi ile patladı. O sırada içeride aracın şoförü uyuyordu, hemen adamı dışarı çıkardık. Tabi heyecan ile adam bayıldı. Biz adamla uğraşırken arka tarafta patlama oldu. Sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü" diyerek olay anlarını anlattı.