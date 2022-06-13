Alev topuna dönen otomobilden gelen patlama sesleri korkuttu - Son Dakika
Üye Girişi

Alev topuna dönen otomobilden gelen patlama sesleri korkuttu

13.06.2022 00:04
Alev topuna dönen otomobilden gelen patlama sesleri korkuttu

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde park halinde olan otomobil yanmaya başladı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde park halinde olan otomobil yanmaya başladı. Kısa sürede alev topuna dönen otomobilden gelen patlama sesleri paniğe neden oldu.

Olay, Düziçi ilçesi İrfanlı Mahallesi Şehit Astsubay Burak Demirci Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bulvar üzerinde park halinde olan 76 DD 591 plakalı otomobil nedeni bilinmeyen durumdan dolayı yanmaya başladı. Kısa sürede alev topuna dönen otomobilden gelen patlama sesleri de paniğe neden oldu. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 15 dakika içerisinde demir yığınına dönen otomobil kullanılmaz hale gelirken, alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri soğutma çalışması başlattı.

Ölen ya da yaralananın olmadığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - OSMANİYE

YORUMLAR
500
2 aydır ağrıdan kıvranıyordu, hastaneye kaldırıldı 2 aydır ağrıdan kıvranıyordu, hastaneye kaldırıldı Osmaniye'de anız yangının sıçradığı 40 dekar ekili alan zarar gördü Osmaniye'de anız yangının sıçradığı 40 dekar ekili alan zarar gördü
Kaynak: İHA

Osmaniye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alev topuna dönen otomobilden gelen patlama sesleri korkuttu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:47 Form geçici klas kalıcı! 57 yaşındaki Hagi gösteri maçında eski günlerinden bir demet sundu
22:39 Ankara'da devam eden sağanak yağış sebebiyle eğitime ara verildi! Pazartesi günü ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi
21:56 Van 5,0 şiddetindeki depremle sarsıldı! Çevre illerden de hissedildi
21:46 Ankara Esenboğa Havalimanı'nda korku dolu anlar! Çıkan hortum sonucu uçaklar piste iniş yapamadı
21:40 Konyaspor Başkanı Özgökçen'den Abdülkerim Bardakçı'nın transferiyle ilgili açıklama: Beşiktaş'tan teklif var, Fener ile yalnızca görüşme var
21:04 Jorge Jesus istedi Ali Koç emri verdi: Samandıra Can Bartu Tesisleri'ndeki duvarlara kazanılan şampiyonluklar eklendi
20:33 Erdoğan, "Muhalefet neden aday çıkartamıyor?" sorusunu yanıtladı: Bunlar YSK seçimi ilan edene kadar adaylarını açıklayamazlar
20:29 PSG, Pochettino ile yollarını ayırıp Zidane'ı takımın başına getiriyor! 3 yıl için servet ödeyecekler
19:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "genç tabanları yok" eleştirisine yanıt: 1 buçuk milyon gençlik kolları üyemiz var
19:33 Yaşadığı kaza sonucu Formula 2 yarışına veda eden Cem Bölükbaşı'nın rakibi Nissany'den skandal sözler! "Pistte bir aptal var"
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2022 00:10:24. #1.12#
SON DAKİKA: Alev topuna dönen otomobilden gelen patlama sesleri korkuttu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement