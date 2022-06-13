Alev topuna dönen otomobilden gelen patlama sesleri korkuttu - Son Dakika
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Alev topuna dönen otomobilden gelen patlama sesleri korkuttu

13.06.2022 09:07

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde park halinde olan otomobil yanmaya başladı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde park halinde olan otomobil yanmaya başladı. Kısa sürede alev topuna dönen otomobilden gelen patlama sesleri paniğe neden oldu.

Olay, Düziçi ilçesi İrfanlı Mahallesi Şehit Astsubay Burak Demirci Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bulvar üzerinde park halinde olan 76 DD 591 plakalı otomobil nedeni bilinmeyen durumdan dolayı yanmaya başladı. Kısa sürede alev topuna dönen otomobilden gelen patlama sesleri de paniğe neden oldu. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 15 dakika içerisinde demir yığınına dönen otomobil kullanılmaz hale gelirken, alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri soğutma çalışması başlattı.

Ölen ya da yaralananın olmadığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Merden İslah - İHA)

Alev topuna dönen otomobilden gelen patlama sesleri korkuttu
Alev topuna dönen otomobilden gelen patlama sesleri korkuttu
Alev topuna dönen otomobilden gelen patlama sesleri korkuttu
Alev topuna dönen otomobilden gelen patlama sesleri korkuttu

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Osmaniye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alev topuna dönen otomobilden gelen patlama sesleri korkuttu - Son Dakika

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