Alev Topuna Dönen Otomobili İtfaiye Söndürdü
1 saat önce
Adana'da seyir halindeyken şase yaparak yanmaya başlayan otomobili itfaiye ekipleri müdahale ederek söndürdü.
Adana
'da seyir halindeyken şase yaparak yanmaya başlayan otomobili itfaiye ekipleri müdahale ederek söndürdü.
Adana'nın Karaisalı
ilçesinde seyir halindeyken şase yapan 01 EA 313 plakalı otomobil alev topuna döndü. Necalin Hankaş isimli sürücüsü otomobili yolun kenarına çekip, otomobilden inerek uzaklaşırken, olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. İhbar üzerine olay yerine gelen Adana Büyükşehir Belediyesi
'ne bağlı itfaiye ekipleri yanan otomobili söndürdü. - ADANA
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 02:03 Kaynak: İHA
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