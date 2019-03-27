Son Dakika Haberleri: Alev Topuna Dönen Şahıs Hayatını Kaybetti

Alev Topuna Dönen Şahıs Hayatını Kaybetti

1 saat önce

Alev topuna dönen şahıs hayatını kaybetti Alev alev yanan şahıs 13 gün sonra öldüGAZİANTEP - Gaziantep'te sobayı tutuşturmak isterken alev alev yanan şahıs kaldırıldığı hastanede 13 gün sonra hayatını kaybetti.

Alev topuna dönen şahıs hayatını kaybetti
Alev alev yanan şahıs 13 gün sonra öldü

GAZİANTEP - Gaziantep'te sobayı tutuşturmak isterken alev alev yanan şahıs kaldırıldığı hastanede 13 gün sonra hayatını kaybetti. Şahsın yandığı ve hortumla söndürüldüğü anlar ise kameralar tarafından kaydedilmişti.
Geçtiğimiz 13 Mart günü Gaziantep'in Nizip ilçesindeki Galericiler Sitesi'nde yaşandı. Bir oto galeride sönen sobayı tutuşturmak isteyen Ahmet Özer, sobaya yanıcı sıvı madde dökmek istedi. Bu esnada alevler bir anda yoğunlaşınca Ahmet Özer, panikle elindeki plastik şişede bulunan sıvı maddeyi üzerine de döktü. Kısa sürede üzerindeki kıyafetlere alev sıçrayan Ahmet Özer alev topuna döndü. İşyeri sahibi Mustafa T. kendisini can havliyle dışarı atan Ahmet Özer'e hortumla su sıkarak alevleri söndürdü. Ahmet Özer, kaldırıldığı Nizip Devlet Hastanesi'nden Gaziantep'teki 25 Aralık Devlet Hastanesi Yanık Merkezi'ne sevk edildi. Vücudunun yaklaşık yüzde 40'ında 3'üncü derecede yanıklar oluşan Özer, 13 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti. Özer'in ciğerlerinin olayda büyük hasar görmesi nedeniyle kurtarılamadığı öğrenildi.
Özer'in cenazesi işlemleri için götürüldüğü Gaziantep Adli Tıp Kurumunda otopsisinin ardından memleketi Nizip'te defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 12:56 Kaynak: İHA

Gaziantep, 3. Sayfa
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