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Alev topuna dönen yolcu otobüsünden son anda kurtuldular - Son Dakika

Alev topuna dönen yolcu otobüsünden son anda kurtuldular

20.07.2021 02:09
Alev topuna dönen yolcu otobüsünden son anda kurtuldular, System.String[]

Alev topuna dönen yolcu otobüsünden son anda kurtuldular Alevlerle birlikte patlamanın yaşadığı otobüste 36 yolcu 3 mürettebat bulunuyordu Aksaray'da seyir halindeyken aniden yanmaya başlayan ve kısa sürede alev topuna dönen yolcu otobüsünden 36 yolcu ve 3 mürettebat faciaya ramak kala kurtuldu.

Alev topuna dönen yolcu otobüsünden son anda kurtuldular

Alevlerle birlikte patlamanın yaşadığı otobüste 36 yolcu 3 mürettebat bulunuyordu

AKSARAY - Aksaray'da seyir halindeyken aniden yanmaya başlayan ve kısa sürede alev topuna dönen yolcu otobüsünden 36 yolcu ve 3 mürettebat faciaya ramak kala kurtuldu. Alev alev yanan ve zaman zaman patlamaların yaşandığı o anlar yolcular tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Yangın, Aksaray - Nevşehir Karayolu Alayhan Köyü girişinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Kayseri Antalya seferini yapan 36 yolcu ve 3 mürettebatın bulunduğu Halil A. yönetimindeki 38 ZA 333 plakalı yolcu otobüsü Aksaray'ın merkeze bağlı Alayhan Köyü girişine geldiğinden aniden motor kısmından yanmaya başladı. Motor kısmında alevleri fark eden şoför otobüsü hemen sağa çekerken otobüs bir anda alev topuna döndü. Korku dolu anların yaşandığı yangında yolcular can havliyle kendilerini otobüsten aşağıya atarken adeta son anda kurtuldular. Yangın yolcular tarafından 112 Acil Çağrı merkezine bildirildi. Bu sırada karşı şeritte bulunan petrol istasyonu görevlisi yangın söndürme tüpleriyle yangına müdahale etti. 8 ayrı yangın tüpünün yetersiz kaldığı yangına bu kez de otoyol şantiyesi yetkilileri müdahale etti. Yangını görüp şantiyedeki su tankerini alarak hemen olay yerine gelen şantiye yetkilileri yangını söndürmeye çalıştı. Vatandaşların yangına müdahalesi sırasında otobüste zaman zaman patlamalar yaşandı. Su tankerinden müdahale yangını biraz hafifletirken, ihbarın ardından kısa sürede olay yerine gelen Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri ve jandarma ekiplerinin karayolunda geniş güvenlik önlemleri aldığı yangında otobüsün içi tamamen yanarak kül olurken yan ve arka kısmında da geriye sadece iskeleti kaldı.

Yaşanan olayı anlatan otobüs yolcusu Yunus Emre Çalışkan(16), "Ağabey Kayseri Antalya yolundayız. Aksaray tarafına geldiğimizde arkadan bir duman yükseldi. Baktım herkes panikledi, ben sakince herkesi çıkartmaya başladım. Sakin olun falan dedim. İndik ağabey, sonra bir anda dumanlar çıkarken patlamaya başladı ve alevler yükseldi" dedi.

Şantiye binasında yangını görerek su tankeriyle yangına koşan ve ilk müdahaleyi yapan otoyol şantiye görevlisi Volkan Demir (35), "Dumanı gördük ona geldik. Arazözle müdahale ettik yangına" diye konuştu.

Yine yangına ilk müdahalede bulunan petrol istasyonu görevlisi Ethem Dirican (38), "Araba geliyordu. Zaten dumanlar da vardı. Ben müdahale etmeye çalıştım ama tüplerle beraber geldik. Kapaklarını açınca alevler başlamıştı zaten. Tüpler fayda etmedi yani, yetersiz kaldı" ifadelerini kullandı.

Otobüs firmasının ek otobüs istemesiyle kısa sürede olay yerine gelen bir başka otobüse bindirilen 36 yolcu yollarına devam ederken, yangının otobüsün motor kısmında elektrik şasesinden çıktığı tahmin ediliyor. Polis ve jandarma ekiplerinin inceleme yaptığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Alev topuna dönen yolcu otobüsünden son anda kurtuldular
Alev topuna dönen yolcu otobüsünden son anda kurtuldular
Alev topuna dönen yolcu otobüsünden son anda kurtuldular
Alev topuna dönen yolcu otobüsünden son anda kurtuldular

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Aksaray, Kayseri, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Alev topuna dönen yolcu otobüsünden son anda kurtuldular - Son Dakika


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