Alevi ailelerin yaşadığı 5 evin kapısını işaretleyen şüpheli gözaltında - Son Dakika
Son Dakika Güncel Alevi ailelerin yaşadığı 5 evin kapısını işaretleyen şüpheli gözaltında - Son Dakika

Alevi ailelerin yaşadığı 5 evin kapısını işaretleyen şüpheli gözaltında

6 saat önce

MALATYA'nın Akçadağ ilçesinde, Bora Ç. (35) , Alevi ailelerin yaşadığı 5 evin kapı ve duvarlarına kırmızı renkli boya kalemiyle çarpı işareti çizerek, yazı yazdı.

Alevi ailelerin yaşadığı 5 evin kapısını işaretleyen şüpheli gözaltında, System.String[]

MALATYA'nın Akçadağ ilçesinde, Bora Ç. (35) , Alevi ailelerin yaşadığı 5 evin kapı ve duvarlarına kırmızı renkli boya kalemiyle çarpı işareti çizerek, yazı yazdı. Jandarma tarafından kısa sürede yakalanıp, gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Olay, bu sabah ilçeye bağlı Dedeköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Bora Ç., Alevi ailelerin oturduğu 5 evin kapı ve duvarlarına kırmızı renkli boya kalemi ile çarpı işareti çizerek, yazı yazdı. Kapı ve duvarlarındaki çarpı işaretlerini görüp yazıları okuyan ev sahipleri, jandarmayı aradı.

Hemen araştırma başlatan jandarma, aynı mahallede yaşayan şüpheli Bora Ç.'yi yakalayıp, gözaltına aldı. Üzerinden boya kalemi çıkan Bora Ç., Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından, adliyeye sevk edildi.


Bora Füzesi, Jandarma, Akçadağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 05:37 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bir alevi evi işaretleme olayı daha! Yakalanan şahıs tutuklandı
Eski Nissan CEO'su Ghosn'un Lübnan'a kaçması olayıyla ilgili 5 kişi tutuklandı ABD, Orta Doğu'ya 3 bin 500 asker daha gönderdi Son dakika: Dışişleri'nden Irak'a seyahat uyarısı yapıldı

Son Dakika Haberleri
23:48 Kahramanmaraş'ta bir kişi parkta bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika
23:46 (Eski CEO'nun kaçışı: 5 kişi tutuklandı, 2 uçağa el konuldu - Son Dakika
23:46 ABD'den Lübnan'daki vatandaşlarına "dikkatli olun" uyarısı - Son Dakika
23:45 (ESKİ CEO'NUN KAÇIŞI: 5 KİŞİ TUTUKLANDI, 2 UÇAĞA EL KONULDU - Son Dakika
23:40 Başkan Atıcı, Başsavcı Yapar'ı ziyaret etti - Son Dakika
21:40 Eski Nissan CEO'su Ghosn'un Lübnan'a kaçması olayıyla ilgili 5 kişi tutuklandı - Son Dakika
20:48 ABD, Orta Doğu'ya 3 bin 500 asker daha gönderdi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2020 23:48:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Alevi ailelerin yaşadığı 5 evin kapısını işaretleyen şüpheli gözaltında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]