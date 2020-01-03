Alevi ailelerin yaşadığı 5 evin kapısını işaretleyen şüpheli gözaltında - Son Dakika
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Alevi ailelerin yaşadığı 5 evin kapısını işaretleyen şüpheli gözaltında

6 saat önce

Alevi ailelerin yaşadığı 5 evin kapısını işaretleyen şüpheli gözaltındaMALATYA'nın Akçadağ ilçesinde, Bora Ç. (35), Alevi ailelerin yaşadığı 5 evin kapı ve duvarlarına kırmızı renkli boya kalemiyle çarpı işareti çizerek, yazı yazdı.

Alevi ailelerin yaşadığı 5 evin kapısını işaretleyen şüpheli gözaltında

MALATYA'nın Akçadağ ilçesinde, Bora Ç. (35), Alevi ailelerin yaşadığı 5 evin kapı ve duvarlarına kırmızı renkli boya kalemiyle çarpı işareti çizerek, yazı yazdı. Jandarma tarafından kısa sürede yakalanıp, gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Olay, bu sabah ilçeye bağlı Dedeköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Bora Ç., Alevi ailelerin oturduğu 5 evin kapı ve duvarlarına kırmızı renkli boya kalemi ile çarpı işareti çizerek, yazı yazdı. Kapı ve duvarlarındaki çarpı işaretlerini görüp yazıları okuyan ev sahipleri, jandarmayı aradı.

Hemen araştırma başlatan jandarma, aynı mahallede yaşayan şüpheli Bora Ç.'yi yakalayıp, gözaltına aldı. Üzerinden boya kalemi çıkan Bora Ç., Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından, adliyeye sevk edildi.

Alevi ailelerin yaşadığı 5 evin kapısını işaretleyen şüpheli gözaltında

Bora Füzesi, Jandarma, Akçadağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 06:14 Kaynak: DHA
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