Alevi ailelerin yaşadığı 5 evin kapısını işaretleyen şüpheli gözaltında (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Alevi ailelerin yaşadığı 5 evin kapısını işaretleyen şüpheli gözaltında (2) - Son Dakika

Alevi ailelerin yaşadığı 5 evin kapısını işaretleyen şüpheli gözaltında (2)

6 saat önce

TUTUKLANDIMalatya'nın Akçadağ ilçesinde, Alevi ailelerin yaşadığı 5 evin kapı ve duvarlarına kırmızı renkli boya kalemiyle çarpı işareti çizip, yazı yazan ve jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan Bora Ç. (35), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alevi ailelerin yaşadığı 5 evin kapısını işaretleyen şüpheli gözaltında (2), System.String[]

TUTUKLANDI

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde, Alevi ailelerin yaşadığı 5 evin kapı ve duvarlarına kırmızı renkli boya kalemiyle çarpı işareti çizip, yazı yazan ve jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan Bora Ç. (35), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


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Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 09:09 Kaynak: DHA
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