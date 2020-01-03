Son Dakika › Güncel › Alevi ailelerin yaşadığı 5 evin kapısını işaretleyen şüpheli gözaltında (2) - Son Dakika
Alevi ailelerin yaşadığı 5 evin kapısını işaretleyen şüpheli gözaltında (2)
6 saat önce
TUTUKLANDIMalatya'nın Akçadağ ilçesinde, Alevi ailelerin yaşadığı 5 evin kapı ve duvarlarına kırmızı renkli boya kalemiyle çarpı işareti çizip, yazı yazan ve jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan Bora Ç. (35), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 09:09 Kaynak: DHA
TUTUKLANDI
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde, Alevi ailelerin yaşadığı 5 evin kapı ve duvarlarına kırmızı renkli boya kalemiyle çarpı işareti çizip, yazı yazan ve jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan Bora Ç. (35), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Son Dakika Bir alevi evi işaretleme olayı daha! Yakalanan şahıs tutuklandı Canlı yayında, İsmail Saymaz ile Selman Öğüt arasında çıkan 'ezan' tartışması sonrası reklama gidildi Eski Nissan CEO'su Ghosn'un Lübnan'a kaçması olayıyla ilgili 5 kişi tutuklandı ABD, Orta Doğu'ya 3 bin 500 asker daha gönderdi