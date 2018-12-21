Alevi Bektaşi Federasyon Başkanı Tosya'da Trafik Kazası Geçirdi
6 saat önce
Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı Hüseyin Güzelgül Dede, Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralandı.
Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı Hüseyin Güzelgül Dede, Kastamonu
'nun Tosya
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Erzincan
'da görülecek olan davalarına katılmak üzere İstanbul
'dan yola çıkan Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı Hüseyin Güzelgül Dede, Yönetim Kurulu Üyesi Dilek Güneş, Pir Sultan Eyüp
Şube Yöneticisi Mustafa Atila ve Şube Üyesi Çayan Dursun, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği yöneticilerinin içinde bulunduğu araç Tosya D-100 karayolunda kaza yaptı.
Kazada Hüseyin Güzelgül Dede ve Çayan Dursun yaralanırken, diğer yolcular kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - KASTAMONU
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Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 11:43 Kaynak: İHA
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