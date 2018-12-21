Son Dakika Haberleri: Alevi Bektaşi Federasyon Başkanı Tosya'da Trafik Kazası Geçirdi

Alevi Bektaşi Federasyon Başkanı Tosya'da Trafik Kazası Geçirdi

6 saat önce

Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı Hüseyin Güzelgül Dede, Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralandı.

Alevi Bektaşi Federasyon Başkanı Tosya'da Trafik Kazası Geçirdi, System.String[]
Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı Hüseyin Güzelgül Dede, Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Erzincan'da görülecek olan davalarına katılmak üzere İstanbul'dan yola çıkan Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı Hüseyin Güzelgül Dede, Yönetim Kurulu Üyesi Dilek Güneş, Pir Sultan Eyüp Şube Yöneticisi Mustafa Atila ve Şube Üyesi Çayan Dursun, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği yöneticilerinin içinde bulunduğu araç Tosya D-100 karayolunda kaza yaptı.

Kazada Hüseyin Güzelgül Dede ve Çayan Dursun yaralanırken, diğer yolcular kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - KASTAMONU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 11:43 Kaynak: İHA

Kastamonu, Tosya, 3. Sayfa
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