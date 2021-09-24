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ALEVİ KÜLTÜR DERNEĞİ BAŞKANI TANRIVERDİ'DEN, BAŞKANIMIZA ZİYARET - Son Dakika

ALEVİ KÜLTÜR DERNEĞİ BAŞKANI TANRIVERDİ'DEN, BAŞKANIMIZA ZİYARET

24.09.2021 17:01
ALEVİ KÜLTÜR DERNEĞİ BAŞKANI TANRIVERDİ'DEN, BAŞKANIMIZA ZİYARET

Alevi Kültür Dernekleri Adıyaman Şube Başkanı Rıza Tanrıverdi, Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Alevi Kültür Dernekleri Adıyaman Şube Başkanı Rıza Tanrıverdi, Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Adıyaman'da her kesimle sıcak ilişkiler kuran Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç, Alevi Kültür Dernekleri Adıyaman Şube Başkanı Rıza Tanrıverdi'yi makamında ağırladı.

Makamında ziyaret ettiği Başkanımızla sohbet eden dernek başkanı Tanrıverdi, Başkanımıza verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Alevi Kültür Dernekleri Adıyaman Şube Başkanı Rıza Tanrıverdi'ye teşekkür eden Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç ise Adıyaman'ın barış ve huzur kenti olduğunu dile getirerek, "Alevi Kültür Dernekleri Adıyaman Şube Başkanı Ali Rıza Tanrıverdi'ye nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dilerim Göreve geldiğimizden beri dil, din, ırk, mezhep farkı gözetmeden herkese hizmet vermenin gayesi içindeyiz" şeklinde konuştu.

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Süleyman Kılınç, Adıyaman, Alevi, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum ALEVİ KÜLTÜR DERNEĞİ BAŞKANI TANRIVERDİ'DEN, BAŞKANIMIZA ZİYARET - Son Dakika


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SON DAKİKA: ALEVİ KÜLTÜR DERNEĞİ BAŞKANI TANRIVERDİ'DEN, BAŞKANIMIZA ZİYARET - Son Dakika
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