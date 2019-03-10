Alevi Kültür Derneğinden Başkan Demirağ'a Teşekkür

Foça Bağarası Alevi Kültür Derneği, birlik ve dayanışma yemeği düzenledi.

Foça Bağarası Alevi Kültür Derneği, birlik ve dayanışma yemeği düzenledi. Dayanışma yemeğinde Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ'a, Foça Bağarası Alevi Kültür Derneğine verdiği desteklerinden dolayı teşekkür plaketi sunuldu.



Alevi Kültür Dernekleri Genel Başkanı Doğan Demir ve Alevi Kültür Dernekleri Foça Bağarası Şube Başkanı Binali Odabaş, Başkan Demirağ'a teşekkür plaketini takdim etti. Foça Bağarası Alevi Kültür Derneğinin yanında olmanın her zaman kendilerine güç ve mutluluk verdiğini ifade eden Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, Başkan Binali Odabaş ve geçmiş dönem dernek başkanlarına teşekkür etti.



Foça Belediyesi Karakum Plajı Tesislerinde düzenlenen birlik ve dayanışma yemeğine; Foça Belediyesi Meclisi üyeleri, Alevi kültür dernekleri şube başkanları, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum dernekleri başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. - İZMİR

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